В Новосибирске пропал подросток в серой куртке

Подросток может находиться в местах массового скопления людей и крупных ТЦ

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летнего Андрея Блескина, который пропал в Октябрьском районе Новосибирска сутки назад.







«Парень ушёл впервые. Сейчас ищем свидетельства, особое внимание будем уделять местам массового скопления людей и крупным торговым центрам. Пропал на улице Высоцкого, в районе МЖК», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт».





Согласно информации в ориентировке, Андрей Блескин худощавого телосложения, у него чёрные волосы, карие глаза. Рост пропавшего около 170 см. В день исчезновения подросток был одет в серую куртку, чёрную толстовку и такого же цвета футболку. На ногах были чёрные ботинки с коричневыми вставками.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.





Вчера стало известно, что спасатели, полиция и лесники искали пропавшего в Куйбышевском районе Новосибирской области подростка: школьник ушёл из дома, намереваясь пожить в лесу.