Суд оштрафовал организатора марша болельщиков ХК «Сибирь»

Смягчить решение суда помогло вмешательство ХК «Сибирь», утверждает Дмитрий Казанцев
Смягчить решение суда помогло вмешательство ХК «Сибирь», утверждает Дмитрий Казанцев

Ленинский районный суд Новосибирска постановил оштрафовать болельщика ХК «Сибирь» Дмитрия Казанцева, который в выходные устроил согласованный марш болельщиков.


По словам самого Казанцева, 16 мая суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.


«Оштрафовали по п. 3 ч. 4 ст. 5 федерального закона N-54 ФЗ. С этим делом мне начал помогать клуб "Сибирь". Генеральный менеджер [Кирилл] Фастовский написал мне, помогли юридически. Статью смягчили, хотя сверху давили. Кто давил, я, к сожалению, не знаю. <…> Я один проходил по делу. Клуб помогал, постоянно на связи с ними. Если бы меня на 15 суток закрыли, то клуб готов был оспаривать решение», — рассказал корреспонденту НГС болельщик «Сибири» Дмитрий Казанцев.


По словам Казанцева, в возникшей ситуации ему помогал и начальник отделения по исполнению административного исполнения Ленинского ОВД Андрей Литвинов, который отнёсся к случаю с пониманием.


«Собрались не в том месте, хотя конкретное место не обсуждалось с мэрией. Нас привязали к дому № 6 на проспекте Маркса, а мы собрались на площади Маркса, у выхода из метро. <…> Какие-то несуразицы привели к тому, что из мухи раздули слона», — резюмировал Дмитрий.


Получить оперативный комментарий в ХК «Сибирь» автору не удалось — в пресс-центре клуба не ответили на звонок корреспондента НГС. 


Справка: Федеральный закон N-54 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Пункт 3 части 4 статьи 5 гласит, что: организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.


Похожий случай был в 2014 году, когда болельщиков «Сибири» задержали после матча с казанским «Ак Барсом» за брошенные на лёд кепки. Тогда суд отменил штраф болельщику.

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