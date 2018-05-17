Суд оштрафовал организатора марша болельщиков ХК «Сибирь»

Смягчить решение суда помогло вмешательство ХК «Сибирь», утверждает Дмитрий Казанцев

Ленинский районный суд Новосибирска постановил оштрафовать болельщика ХК «Сибирь» Дмитрия Казанцева, который в выходные устроил согласованный марш болельщиков.







По словам самого Казанцева, 16 мая суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.





«Оштрафовали по п. 3 ч. 4 ст. 5 федерального закона N-54 ФЗ. С этим делом мне начал помогать клуб "Сибирь". Генеральный менеджер [Кирилл] Фастовский написал мне, помогли юридически. Статью смягчили, хотя сверху давили. Кто давил, я, к сожалению, не знаю. <…> Я один проходил по делу. Клуб помогал, постоянно на связи с ними. Если бы меня на 15 суток закрыли, то клуб готов был оспаривать решение», — рассказал корреспонденту НГС болельщик «Сибири» Дмитрий Казанцев.





По словам Казанцева, в возникшей ситуации ему помогал и начальник отделения по исполнению административного исполнения Ленинского ОВД Андрей Литвинов, который отнёсся к случаю с пониманием.





«Собрались не в том месте, хотя конкретное место не обсуждалось с мэрией. Нас привязали к дому № 6 на проспекте Маркса, а мы собрались на площади Маркса, у выхода из метро. <…> Какие-то несуразицы привели к тому, что из мухи раздули слона», — резюмировал Дмитрий.





Получить оперативный комментарий в ХК «Сибирь» автору не удалось — в пресс-центре клуба не ответили на звонок корреспондента НГС.





Справка: Федеральный закон N-54 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Пункт 3 части 4 статьи 5 гласит, что: организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.





Похожий случай был в 2014 году, когда болельщиков «Сибири» задержали после матча с казанским «Ак Барсом» за брошенные на лёд кепки. Тогда суд отменил штраф болельщику.