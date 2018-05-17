Рванёт под ногами: в Новосибирске начнутся экстремальные испытания теплосетей

Горячую воду начнут отключать на следующей неделе

«Сибирская генерирующая компания» объявила о начале испытаний на теплосетях в Новосибирске.







«С 23 по 29 мая 2018 года "Тепловые сети" Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" впервые за пять лет будут проводить испытания сетей на максимальную температуру. Цель испытаний — выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор и проверить компенсирующую способность тепловых сетей, для чего температура теплоносителя будет повышена до 130 градусов.





В ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой выше 100 градусов», — предупреждают в СГК.





При обнаружении размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо срочно сообщать информацию по телефонам:





051 — единая диспетчерская служба мэрии;





289-01-47 — начальник смены филиала «Тепловые сети»;





223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей.





Испытания будут проходить в три этапа.





Первый этап: с 23 по 24 мая испытания тепловых сетей на максимальную температуру пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.







Под испытания попадут тепловые сети Октябрьского, Железнодорожного, Заельцовского, Дзержинского, Центрального и Первомайского районов, а также сети Кировской районной котельной и от котельной Новосибирского оловокомбината





Под испытания попадают тепловые сети, расположенные:







В Дзержинском районе по улицам: Айвазовского, Бориса Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнёва, Толбухина, Трикотажная, Лазарева, Республиканская (до пересечения с Трикотажной).







В Железнодорожном районе по улицам: 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль.







В Заельцовском районе по Линейному жилмассиву, улице Линейная, от улиц Нарымская – Плановая в сторону реки Обь, улице Кропоткина, Кропоткинскому и Плехановскому жилмассивам, Деповской.







В Октябрьском районе по улицам: Автогенная, Бориса Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Вилюйская, Выборная, а также по Восточному жилмассиву и Ключ-Камышенскому плато.







В Центральном районе по улицам: Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнёва, Советская, Фрунзе.







В Первомайском районе по улицам: Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.







В Кировском районе по улицам: Ударная, Бурденко, Бетонная, Мира, Северо-Чемскому жилмассиву, Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, Северный проезд, Урманова, Кожевникова, Оловозаводской, Аникина, Обогатительной, 20 Партсъезда, а также Акатуйскому жилмассиву.







Второй этап: с 25 мая по 26 мая — в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4.









Под испытания попадут тепловые сети, расположенные в Заельцовском, Калининском, Дзержинском районах Новосибирска по улицам: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная





В микрорайоне «Снегири»: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная. В микрорайоне «Родники»: Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова, Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от площади Калинина до Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской.





Третий этап: с 28 мая по 29 мая — в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 (правый берег) и ТЭЦ-3.







Под испытания попадут тепловые сети в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах





В Ленинском районе по улицам: Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.







В Октябрьском районе по улицам: Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Якушева, Зыряновская, Восход, Добролюбова, Шевченко.







В Железнодорожном и Центральном районах по улицам: Большевистская, Фабричная, Владимировская, Революции, Шамшурина, Ивачева, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, Омская, Ленина, Щетинкина, Урицкого, Октябрьская, Свердлова, Колыванская, Каинская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.







В этом году отопительный сезон закончится 21 мая. В прошлом году отопительный сезон закончился 10 мая, а испытания теплосетей начались 15 мая.