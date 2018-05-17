Ночные учения в метро: спасатели эвакуировали пассажиров поезда (обновлено)

На учениях отрабатывалось взаимодействие городских аварийно-спасательных служб
На учениях отрабатывалось взаимодействие городских аварийно-спасательных служб

В новосибирском метрополитене прошли ночные учения — пассажиров эвакуировали из сломавшегося и загоревшегося поезда.


Учения проходили на станции метро «Маршала Покрышкина».


«Отрабатывалось взаимодействие городских аварийно-спасательных служб, их оперативное развёртывание и готовность к работе, практические навыки по эвакуации людей со станции метрополитена. 


Служба радиационного и химического контроля проверила территорию станции, платформу и пути эвакуации пострадавших на предмет наличия угарного газа. 


Все службы справились с поставленными задачами», — сообщается в официальной группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в соцсети «ВКонтакте».



Пострадавших выносили на носилках
Пострадавших выносили на носилках


В учениях принимала участие служба радиационного и химического контроля
В учениях принимала участие служба радиационного и химического контроля


«Первыми в зону ЧС были отправлены пожарные. Их первостепенной задачей была разведка и устранение возможного очага возгорания», — описывают ситуации спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. 


По легенде в вагоне было заблокировано около 20 человек 
По легенде в вагоне было заблокировано около 20 человек 


Эвакуация пострадавших осуществлялась по цепочке: пожарные передавали пострадавших спасателям, а они, в свою очередь, — врачам территориального центра медицины катастроф. Всем находившимся в аварийном вагоне людям была оказана своевременная помощь.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в учениях приняли участие 20 единиц техники и более 100 человек личного состава.


«К месту учения стянули пожарные расчеты МЧС России, бригады муниципальной и областной аварийно-спасательных служб, химико-радиометрические лаборатории, экипажи территориального центра медицины катастроф и полиции. Новосибирский метрополитен поднял по тревоге 43 специалиста и пять единиц техники. Из Сибирского спасательного центра МЧС России (посёлок Коченёво) прибыли 20 человек, которые выполняли роль пострадавших в аварии», — сообщает пресс-служба ведомства.


По информации МЧС, спасатели работали в условиях искусственного задымления и в условиях ограниченной видимости.


Из-за ночных учений в метро на несколько часов перекрывалось движение на участке улицы Ольги Жилиной возле станции метро «Маршала Покрышкина»: дорогу перекрыли пожарными машинами

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