Две «Мазды» прижало в утренних ДТП на Станционной и Троллейной

Утром 17 мая в Новосибирске две «Мазды» попали в аварии в разных частях города.


Одно ДТП случилось на Троллейной.


«[Водитель автобуса] при парковке в карман отвлекся в левое зеркало и стукнул справа стоящую "Мазду"», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».


Авария произошла на Троллейной,130/1, недалеко от остановки «Автокомбинат»
Авария произошла на Троллейной,130/1, недалеко от остановки «Автокомбинат»


Другое ДТП случилось на Станционной.


«Mazda 3 и грузовик Iveco двигались по улице Станционная со стороны Бетонного переезда в сторону 2-й Станционной. Девушка на "Мазде" — в правом ряду, грузовик  — во втором. Водитель грузовика Iveco при перестроении в правый ряд не заметил Mazda, говорит, попала в мертвую зону, и совершил с ней столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас»


Авария произошла на Станционной, 59
Авария произошла на Станционной, 59



Прочтений: 786
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено