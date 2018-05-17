Две «Мазды» прижало в утренних ДТП на Станционной и Троллейной
Утром 17 мая в Новосибирске две «Мазды» попали в аварии в разных частях города.
Одно ДТП случилось на Троллейной.
«[Водитель автобуса] при парковке в карман отвлекся в левое зеркало и стукнул справа стоящую "Мазду"», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
Другое ДТП случилось на Станционной.
«Mazda 3 и грузовик Iveco двигались по улице Станционная со стороны Бетонного переезда в сторону 2-й Станционной. Девушка на "Мазде" — в правом ряду, грузовик — во втором. Водитель грузовика Iveco при перестроении в правый ряд не заметил Mazda, говорит, попала в мертвую зону, и совершил с ней столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас»
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Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс» (1), vk.com/avtospasrus (2)