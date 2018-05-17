В СМЭУ рассказали, когда отремонтируют сбитый светофор возле администрации Дзержинского района

Светофор отремонтируют к двум часам дня

Сегодня 17 мая бригада рабочих отправляется ремонтировать светофор на проспекте Дзержинского — рядом с районной администрацией.







«Бригада сейчас выезжает на проспект Дзержинского, где вчера стойку сбили светофорную, восстанавливать её. К 14:00 сегодня восстановят», — пояснили в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры.





Светофор не работает со вчерашнего дня после того, как в него въехала Toyota Camry. Вчера также сообщалось, что с места аварии увезли трёх пострадавших. Сегодня инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков сообщил, что из больницы информация о пострадавших не поступала.