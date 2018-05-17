Новосибирские ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты патрулирования

Новосибирские ракетные соединения полностью перевели на «Ярсы» в марте
Новосибирские ракетные соединения полностью перевели на «Ярсы» в марте

В Новосибирской области на маршруты боевого патрулирования вышли подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».


«Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволят проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — сообщают департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.


На занятиях военные части и подразделения учатся выходить в полевые районы, выводить комплексы «Ярс» на маршруты  и вести на них боевое дежурство.


«Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время», — пояснили в департаменте.


Новосибирские ракетные соединения полностью перевели на комплексы «Ярс» в марте 2018 года. Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».

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