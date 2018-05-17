Новосибирский футболист попал в сборную России

Спортсмен уже уехал на сборы





Данил Самусенко, выступающий за новосибирский минифутбольный клуб «Сибиряк», будет выступать в юниорской сборной Российской Федерации (U-17).







Футболист уже уехал на сборы, которые начались 14 мая, и в составе российской команды готовится к товарищеским матчам в Испании. Встречи российских юниоров с испанскими сверстниками пройдут 22 и 23 мая в городах Сегорбе и Беникасим.







Вчера НГС писал о новосибирских волейболистах из ВК «Локомотив», которые вошли в мужскую сборную России и будут участвовать в турнире Лига наций.

