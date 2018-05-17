Поисковик Google был недоступен вчера в некоторых регионах России

Проблемы возникли у 2/3 пользователей





О проблемах с доступом к самому популярному поисковому сервису в мире вчера, 16 мая сообщила статистика сайта downdetector, который фиксирует отчёты о сбоях.







Жалобы на проблемы с доступом стали поступать из различных регионов Российской Федерации, в том числе и от пользователей в Новосибирской области, приблизительно с 8.00 по московскому времени. Положение стало нормализоваться лишь во второй половине дня. До этого у более чем 2/3 пользователей возникали проблемы с заходом на основную страницу Google в доменной зоне ru и многим приходилось пользоваться VPN-сервисами.







Ранее одна из подсетей Google была внесена на несколько часов в число блокируемых, но затем была удалена из «чёрного» списка.







Менее месяца НГС уже писал о блокировке некоторых IP-адресов Google из-за мессенджера Telegram.

