Поисковик Google был недоступен вчера в некоторых регионах России
О проблемах с доступом к самому популярному поисковому сервису в мире вчера, 16 мая сообщила статистика сайта downdetector, который фиксирует отчёты о сбоях.
Жалобы на проблемы с доступом стали поступать из различных регионов Российской Федерации, в том числе и от пользователей в Новосибирской области, приблизительно с 8.00 по московскому времени. Положение стало нормализоваться лишь во второй половине дня. До этого у более чем 2/3 пользователей возникали проблемы с заходом на основную страницу Google в доменной зоне ru и многим приходилось пользоваться VPN-сервисами.
Ранее одна из подсетей Google была внесена на несколько часов в число блокируемых, но затем была удалена из «чёрного» списка.
Менее месяца НГС уже писал о блокировке некоторых IP-адресов Google из-за мессенджера Telegram.
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Валерий Иванов
Фото Ольги Бурлаковой