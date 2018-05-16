Областной Роспотребнадзор взялся за лёгкую промышленность
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области занялось выявлением продукции лёгкой промышленности не соответствующей требованиям безопасности.
После исследования 368 проб различной продукции были выявлены нарушения в 39% случаев выявлены различные несоответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного союза (ТР ТС). Основное нарушение - это несоответствие продукции требованиям по маркировке. Вся продукция, не соответствующая ТР ТС, изъята из оборота, а виновные привлечены к административной ответственности. Роспотребнадзор рекомендует покупателям «обращать внимание на наличие маркировки товара, а так же ее доступности для осмотра и разборчивости» .
Ранее НГС писал о том, что Роспотребнадзор получил право на проведение контрольных закупок без предварительного уведомления юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
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Валерий Иванов
Фото Ильи Калинина