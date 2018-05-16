Областной Роспотребнадзор взялся за лёгкую промышленность

При покупке товара рекомендуется рассмотреть маркировку товара





Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области занялось выявлением продукции лёгкой промышленности не соответствующей требованиям безопасности.







После исследования 368 проб различной продукции были выявлены нарушения в 39% случаев выявлены различные несоответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного союза (ТР ТС). Основное нарушение - это несоответствие продукции требованиям по маркировке. Вся продукция, не соответствующая ТР ТС, изъята из оборота, а виновные привлечены к административной ответственности. Роспотребнадзор рекомендует покупателям «обращать внимание на наличие маркировки товара, а так же ее доступности для осмотра и разборчивости» .









Ранее НГС писал о том, что Роспотребнадзор получил право на проведение контрольных закупок без предварительного уведомления юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

