Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы оказались в числе бедняков

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края — средние зарплаты новосибирцев на 8126 рублей ниже
Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края — средние зарплаты новосибирцев на 8126 рублей ниже

Новосибирцы зарабатывают на 1181 рубль меньше, чем среднестатистические жители Сибири. 


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах за первые два месяца 2018 года.


В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, достигла 33 046 рублей. Самый высокий уровень зарплат сложился у финансистов и работников страховой сферы — в среднем 60 494 рубля в месяц, а также у представителей сферы информации и связи — 56 553 рубля. Самыми низкими оказались зарплаты в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбалки и рыбоводства — 18 439 рублей.


В целом в Сибирском федеральном округе средняя зарплата достигла 34 227 рублей — это на 1181 рубль больше, чем в Новосибирской области.


«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — отмечают аналитики.


Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края — 41 172 рубля, самые низкие — в Алтайском крае, жители которого в среднем зарабатывают 22 873 рубля в месяц.

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