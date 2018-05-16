Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы оказались в числе бедняков

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края — средние зарплаты новосибирцев на 8126 рублей ниже

Новосибирцы зарабатывают на 1181 рубль меньше, чем среднестатистические жители Сибири.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах за первые два месяца 2018 года.







В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, достигла 33 046 рублей. Самый высокий уровень зарплат сложился у финансистов и работников страховой сферы — в среднем 60 494 рубля в месяц, а также у представителей сферы информации и связи — 56 553 рубля. Самыми низкими оказались зарплаты в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбалки и рыбоводства — 18 439 рублей.







В целом в Сибирском федеральном округе средняя зарплата достигла 34 227 рублей — это на 1181 рубль больше, чем в Новосибирской области.







«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — отмечают аналитики.





