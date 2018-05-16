Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы оказались в числе бедняков
Новосибирцы зарабатывают на 1181 рубль меньше, чем среднестатистические жители Сибири.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах за первые два месяца 2018 года.
В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, достигла
В целом в Сибирском федеральном округе средняя зарплата достигла
«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — отмечают аналитики.
Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края —
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова