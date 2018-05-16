Это провал: чиновники пожаловались на дыру в асфальте у скандальной стройки на Челюскинцев
Возле здания № 50 на улице Челюскинцев, через дорогу от новосибирского цирка, провалился асфальт.
«Провал стал подбираться к крыльцу [главного управления] Министерства юстиции», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Хоменко.
По его словам, в прокуратуру обратилось руководство главного управления Министерства юстиции России по Новосибирской области и сообщило, что возле входа в ведомство разверзлась яма. По предварительным данным, асфальт на внутриквартальном проезде начал проваливаться ещё в апреле во время таяния снега.
«По этому покрытию двигаются автомобили, ходят граждане, посетители управления Министерства юстиции. Таким образом, <…> провал грунта и асфальта влечёт угрозу травмирования граждан, возникновения аварий [с участием] автотранспорта, угрожает разрушением конструкций крыльца», — описал ситуацию Андрей Хоменко.
По его словам, прокуратура Железнодорожного района начала проверку и выяснила, что асфальт провалился из-за работ на ближайшей стройке. Согласно разрешению на строительство, ООО «Лидер» собиралось возвести административное здание, но сейчас эта работа приостановлена.
«В настоящее время там только раскопана яма и заложен фундамент <…> Края этой ямы с фундаментом стали осыпаться, провал стал увеличиваться и затронул уже асфальтовое покрытие», — пояснил помощник прокурора.
Он уточнил, что проверка пока не закончилась. Прокуратуре ещё предстоит понять, что сделали строители, чтобы не допустить сложившейся ситуации и справиться с провалом.
«Если в течение ближайшей недели пролом не будет устранён, то будут приняты меры реагирования», — добавил Андрей Хоменко.
В компании «Лидер» корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Строительство перед зданием № 50 на Челюскинцев началось несколько месяцев назад — во время новогодних праздников. Вскоре полтора десятка новосибирцев вышли на пикет, чтобы выразить свой протест против вырубки сквера на этом месте. Позже территориальное управление Росимущества по Новосибирской области заявило о незаконности строительства здания. Оказалось, что разрешение на стройку застройщик получил уже после того, как у него истёк договор аренды.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Андреем Хоменко