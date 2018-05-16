Обвиняемого в жестоком убийстве в Нарымском сквере отдадут под суд

Тело убитого мужчины в Нарымском сквере нашли прохожие
Тело убитого мужчины в Нарымском сквере нашли прохожие

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела об убийстве в Нарымском сквере: под суд пойдёт 34-летний знакомый погибшего.


Преступление произошло в ночь на 7 февраля. По версии следствия, двое выпивших новосибирцев встретились в Нарымском сквере, чтобы выяснить отношения: обвиняемый задолжал оппоненту деньги, рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Николай Папантонопуло.


По словам заместителя прокурора, во время скандала обвиняемый набросился на своего знакомого и 52 раза ударил его ножом. «Удары были нанесены в шею, в грудь, голову, верхнюю часть туловища», — описал ситуацию Николай Папантонопуло.


Он уточнил, что в материалах уголовного дела нож проходит как «неустановленный предмет», поскольку его так и не нашли. Раненый мужчина умер на месте.


«После этого, желая скрыть следы преступления, обвиняемый переоделся и одежду уничтожил на территории уже Заельцовского парка: он её сжёг, <…> потому что на ней была кровь», — сообщил заместитель прокурора.


В прокуратуре Железнодорожного района уточнили, что обвиняемый по делу ранее уже был судим за кражи, грабежи и мошенничество. Теперь он пойдёт под суд за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).


Как уточнил Николай Папантонопуло, свою вину 34-летний мужчина признал частично. «Со слов обвиняемого, он защищался, оборонялся от действий потерпевшего, который на него накинулся с ножом. Но никаких телесных повреждений — ни ссадин, ни царапин — на его теле не обнаружено, также как при потерпевшем не обнаружено каких-либо ножей и иных колюще-режущих предметов», — пояснил заместитель прокурора.


Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу — в ближайшее время его направят в Железнодорожный районный суд, сообщил Николай Папантонопуло.


Ранее в областной полиции рассказывали, что труп в Нарымском сквере утром нашли прохожие. Подозреваемого в убийстве задержали спустя двое суток

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