С баллоном нельзя: на парковку ТРЦ «Галерея Новосибирск» перестали пускать машины на газе

На парковке ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещено парковаться автомобилям, работающим на газе

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещают парковаться автомобилям, работающим на газовом оборудовании.







«Есть у них крытая парковка — если стоять лицом к "Галерее", то справа. Я там вчера проходил мимо и смотрю, какая-то конфликтная ситуация: охрана не пускает мужчину на машине на парковку. Говорят, мол, у вас установлено газовое оборудование, а у нас распоряжение — не пускать», — рассказал читатель НГС Андрей.







По его словам, водитель иномарки-седана на его глазах попытался объяснить охранникам на въезде, что газовое оборудование у него сертифицировано и поставлено абсолютно законно. Тем не менее парковщики свою позицию не изменили — водителю пришлось развернуться и уехать, рассказал читатель.





В пресс-службе ТРЦ «Галерея Новосибирск» корреспонденту НГС пояснили, что охрана действует на основе внутреннего распоряжения, которое было сделано ещё в марте 2018 года. Распоряжение это основывается на ряде статей строительных норм и правил (СНиП РФ), добавили в пресс-службе,.





В ТРЦ подтвердили запрет и объяснили, что действуют в соответствии со СНиП РФ





— СНиП РФ запрещают размещение машин с газовым двигателем. Мы внесли соответствующее дополнение в правила пользования парковкой. Речь [идёт] только о внутренней парковке, — заверили в «Галерее Новосибирск».







В качестве примера в пресс-службе назвали один из пунктов свода правил системы противопожарной защиты. Документ разрешает создавать закрытые стоянки для автомобилей на газовом топливе только в отдельно стоящих зданиях с особыми степенями огнестойкости.







Охрана осматривает заезжающие автомобили и находит среди них «запрещённые»





Работающие на газе автомобили, как рассказали в пресс-службе ТРЦ, выявляются сотрудниками охраны при въезде на парковку визуально: по наличию специального заправочного отверстия или газового баллона. Однако другой очевидец рассказал корреспонденту НГС, что замечал, как охранники парковки подходят к въезжающим автомобилям с собакой, которая их обнюхивала.







Отдельные группы транспорта в Новосибирске время от времени попадают под различные запреты. Регулярно с осени и до апреля в определённые часы ограничивается движение грузовых машин по городу. В конце ноября 2017 года начал действовать запрет на проезд грузовиков через дамбу ГЭС. В апреле этого года наступило весеннее ограничение на въезд в город фурам. Ранее на определённых улицах ограничивали движение в ночное время и мотоциклистам.





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