С баллоном нельзя: на парковку ТРЦ «Галерея Новосибирск» перестали пускать машины на газе

На парковке ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещено парковаться автомобилям, работающим на газе
На парковке ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещено парковаться автомобилям, работающим на газе

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» запрещают парковаться автомобилям, работающим на газовом оборудовании. 


«Есть у них крытая парковка — если стоять лицом к "Галерее", то справа. Я там вчера проходил мимо и смотрю, какая-то конфликтная ситуация: охрана не пускает мужчину на машине на парковку. Говорят, мол, у вас установлено газовое оборудование, а у нас распоряжение — не пускать», — рассказал читатель НГС Андрей. 


По его словам, водитель иномарки-седана на его глазах попытался объяснить охранникам на въезде, что газовое оборудование у него сертифицировано и поставлено абсолютно законно. Тем не менее парковщики свою позицию не изменили — водителю пришлось развернуться и уехать, рассказал читатель.


В пресс-службе ТРЦ «Галерея Новосибирск» корреспонденту НГС пояснили, что охрана действует на основе внутреннего распоряжения, которое было сделано ещё в марте 2018 года. Распоряжение это основывается на ряде статей строительных норм и правил (СНиП РФ), добавили в пресс-службе,.


В ТРЦ подтвердили запрет и объяснили, что действуют в соответствии со СНиП РФ
В ТРЦ подтвердили запрет и объяснили, что действуют в соответствии со СНиП РФ


— СНиП РФ запрещают размещение машин с газовым двигателем. Мы внесли соответствующее дополнение в правила пользования парковкой. Речь [идёт] только о внутренней парковке, — заверили в «Галерее Новосибирск».


В качестве примера в пресс-службе назвали один из пунктов свода правил системы противопожарной защиты. Документ разрешает создавать закрытые стоянки для автомобилей на газовом топливе только в отдельно стоящих зданиях с особыми степенями огнестойкости.


Охрана осматривает заезжающие автомобили и находит среди них «запрещённые»
Охрана осматривает заезжающие автомобили и находит среди них «запрещённые»


Работающие на газе автомобили, как рассказали в пресс-службе ТРЦ, выявляются сотрудниками охраны при въезде на парковку визуально: по наличию специального заправочного отверстия или газового баллона. Однако другой очевидец рассказал корреспонденту НГС, что замечал, как охранники парковки подходят к въезжающим автомобилям с собакой, которая их обнюхивала.


Отдельные группы транспорта в Новосибирске время от времени попадают под различные запреты. Регулярно с осени и до апреля в определённые часы ограничивается движение грузовых машин по городу. В конце ноября 2017 года начал действовать запрет на проезд грузовиков через дамбу ГЭС. В апреле этого года наступило весеннее ограничение на въезд в город фурам. Ранее на определённых улицах ограничивали движение в ночное время и мотоциклистам.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 2989
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено