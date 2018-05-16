На проезде Энергетиков «Мерседес» вылетел на встречную полосу: Димитровский мост встал

Авария случилась на проезде Энергетиков

Вечером 16 мая Димитровский мост и улица Владимировская встали в сложную пробку — возле моста со стороны левого берега случилось ДТП.







«"Мерседес" двигался на правый берег, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и в него врезался "Ниссан Кашкай", в "Ниссане" есть пострадавшие, ребёнка вместе с матерью увезли в больницу», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».





Инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков подтвердил, что авария произошла возле дома по адресу Большая, 256. Машины стоят на проезде Энергетиков.





После публикации Владислав Савченков уточнил, что 21-летний водитель ехал на автомобиле «Мерседес-Бенц 200» по проезду Энергетиков со стороны площади Энергетиков в сторону проспекта Димитрова. Возле дома по адресу Большая, 256 он столкнулся со встречной машиной «Ниссан Кашкай». За рулём «Ниссана» был 31-летний водитель. Пострадал 5-месячный ребёнок из «Ниссана» — диагноз уточняется.







Диагноз пострадавшего пока неизвестен





Огромная пробка собралась не только на мосту и проезде Энергетиков, но и на Владимировской







