Два новосибирских волейболиста попали в сборную России на первый матч престижного турнира

Сергей Савин играет в «Локомотиве» под номером 8, а Роман Мартынюк — под номером 1

Два игрока новосибирской волейбольной команды «Локомотив» вошли в итоговую заявку мужской сборной России для участия в престижном турнире Лига наций.







«Отправлена итоговая заявка мужской сборной России (главный тренер — Сергей Шляпников) для выступления в принципиально новом ежегодном коммерческом турнире национальных команд — Лиге наций, которая фактически пришла на смену Мировой лиге», — сообщает Всероссийская федерация волейбола. Список с составом сборной отправили в Международную федерацию волейбола.





В сборную вошли два игрока «Локомотива» — доигровщик Сергей Савин и либеро Роман Мартынюк.





«В этом списке 21 фамилия (в предварительной заявке было 26 игроков). На каждый игровой уик-энд разрешено заявлять не более 14 волейболистов. Первый этап проведем 25–27 мая в Польше. Соперники — хозяева, Корея, Канада», — отмечают в ВФВ.





Представители «Локомотива» сообщили корреспонденту НГС, что игроки отправятся в сборную на днях.





В середине апреля «Локомотив» участвовал в другом престижном турнире Лиге чемпионов, но не смог выйти в финал четырёх.