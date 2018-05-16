В Новосибирске построили первую в Сибири панельную высотку

В микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска сдали первый 25-этажный панельный дом. О завершении строительства высотки сообщили в компании «Первый строительный фонд».


Панельная 25-этажка (слева) стала первой высоткой, построенной по этой технологии в Сибири
Панельная 25-этажка (слева) стала первой высоткой, построенной по этой технологии в Сибири


Проект дома на улице Заречной, 25 разработали в Москве, а трёхслойные панели для него изготовили на заводе «Арматон».


«Толщина наружного слоя бетона — 80 мм, внутреннего — 160 мм. Между ними на этапе производства заложен утеплитель — минераловатные плиты на основе базальта толщиной 160 мм. Таким образом, общая толщина наружных стеновых панелей — 400 мм», — описали новую технологию в «Первом строительном фонде». По утверждению застройщика, она позволяет сделать дом энергоэффективным и не уступает полностью кирпичному строительству.


В доме 223 квартиры и 4 лифта
В доме 223 квартиры и 4 лифта


В доме 223 квартиры площадью от 42,63 кв. м в однокомнатных квартирах до 76,21 кв. м в единственной «трёшке». Почти половина всех квартир — двухкомнатные. Цены на квартиры в доме варьируются от 1,95 миллиона рублей за «однёшку» площадью 42,63 кв. м от официального агентства застройщика до 2,42 миллиона рублей за «двушку» в 50 «квадратов» на перепродаже.


Парковка вокруг дома рассчитана на 112 автомобилей, но в «Первом строительном фонде» отмечают, что в соседнем дворе строится подземный паркинг, который рассчитан и на жителей 25-этажного дома.


Как уточняют в компании, панельный дом с такой этажностью в Новосибирске построен впервые в Сибири. В Новосибирске максимальная этажность «панелек» раньше составляла 18 этажей — строить дома выше не позволяли технологии. По генплану «Весеннего», размещённому на сайте проекта, 25-этажных панельных домов в микрорайоне должно появиться ещё два, но пока конкретных сроков их строительства нет.

Прочтений: 4496
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено