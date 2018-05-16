Ради школьников в Советском районе перекроют три улицы

Дороги перекроют с 16:00

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии трёх дорог в Советском районе в честь окончания школьного учебного года.







«24 мая с 16:00 до 17:00 в Советском районе прекращается движение автотранспорта по улице Вяземской, улице Полевой, улице Арбузова — на участке от перекрёстка у здания № 6А по улице Арбузова до улицы Российской.





Это связано с проведением шествия школьников в честь окончания учебного года — традиционного праздника, проводимого МАОУ ОЦ "Горностай"»,





— сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.







Перекрытие продлится 1 час





Также в местах проведения шествия ограничат стоянку транспорта. На месте будут работать врачи и автоинспекторы.





А на следующий день, 25 мая, в школах Новосибирска пройдут последние звонки. На 20, 21, 23 июня, а также на 25–30 июня назначено проведение выпускных вечеров, уточнили в мэрии.



