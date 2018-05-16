Ради школьников в Советском районе перекроют три улицы

Дороги перекроют с 16:00
Дороги перекроют с 16:00

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии трёх дорог в Советском районе в честь окончания школьного учебного года.


«24 мая с 16:00 до 17:00 в Советском районе прекращается движение автотранспорта по улице Вяземской, улице Полевой, улице Арбузова — на участке от перекрёстка у здания № 6А по улице Арбузова до улицы Российской.


Это связано с проведением шествия школьников в честь окончания учебного года — традиционного праздника, проводимого МАОУ ОЦ "Горностай"», 


— сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Перекрытие продлится 1 час
Перекрытие продлится 1 час


Также в местах проведения шествия ограничат стоянку транспорта. На месте будут работать врачи и автоинспекторы.


А на следующий день, 25 мая, в школах Новосибирска пройдут последние звонки. На 20, 21, 23 июня, а также на 25–30 июня назначено проведение выпускных вечеров, уточнили в мэрии. 


В 2017/2018 учебном году в городе насчитывался 169 381 школьник. Выпускников 11-х классов оказалось 7788, 9-х классов — 14 540.

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