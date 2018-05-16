Лучше объехать: скопление пожарных машин на три часа перекроет улицу Ольги Жилиной

Фото с противопожарных учений на станции метро «Гагаринская», которые прошли летом 2016 года
Фото с противопожарных учений на станции метро «Гагаринская», которые прошли летом 2016 года

МЧС предупредило новосибирских водителей, что в ночь на четверг, 17 мая, им будет трудно проехать по участку улицы Ольги Жилиной возле станции метро «Маршала Покрышкина»: на дороге встанут пожарные машины.


Ближайшей ночью на «Маршала Покрышкина» пройдут противопожарные учения. В тренировке будут участвовать аварийно-спасательные службы, Центр медицины катастроф и статисты.


«По легенде учений, на станции метро обнаружен очаг пожара, в электропоезде находятся 20 человек пострадавших. Спасатели проведут разведку, поисковые работы и эвакуацию статистов из метропоезда, а также ликвидируют очаг возгорания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что во время учений, с 23:30 16 мая по 02:30 17 мая, будет ограничен проезд на участке улицы Ольги Жилиной между Гоголя и Крылова.


«Перекрыто совсем не будет. Просто там будут 20 единиц пожарной техники. <…> Точно не знаю, как они встанут, но полосы не все будут открыты для проезда», — сообщила корреспонденту НГС представитель пресс-службы областного управления МЧС.


Также МЧС попросило жителей ближайших домов не беспокоиться и не паниковать.


На участке улицы Ольги Жилиной встанут пожарные машины
На участке улицы Ольги Жилиной встанут пожарные машины


Ночные учения в метро проводятся регулярно, а после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» масштабные противопожарные тренировки прошли во многих торговых и бизнес-центрах Новосибирска

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