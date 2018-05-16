Мэрия Новосибирска назвала дату отключения отопления
Сегодня, 16 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об окончании отопительного сезона.
По информации пресс-центра мэрии, отопление в домах новосибирцев отключат 21 мая.
В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать 10 мая — за несколько дней до этого в мэрии уже определили дату завершения отопительного сезона.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова