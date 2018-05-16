Мэрия Новосибирска назвала дату отключения отопления

Батареи начнут остывать 21 мая
Батареи начнут остывать 21 мая

Сегодня, 16 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об окончании отопительного сезона. 


По информации пресс-центра мэрии, отопление в домах новосибирцев отключат 21 мая.


В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать 10 мая — за несколько дней до этого в мэрии уже определили дату завершения отопительного сезона.

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