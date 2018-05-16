Новосибирец открыл в Москве аукционный дом

Григорий Гапонов планирует провести первый аукцион в октябре

Известный новосибирский коллекционер и директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов открыл в Москве арт-галерею и торговую площадку для продажи картин.







«Называется она Gaponov Art, а расположена в Центральном доме художников, в здании которого находится и новая Третьяковская галерея. Как говорится, место там такое намоленное», — рассказал корреспонденту НГС Григорий Гапонов.





По словам коллекционера, сейчас в его московской галерее находится порядка 200 картин из частных коллекций. Ближайший аукцион на этой площадке запланирован на октябрь.





Также в планах Григория Гапонова организовывать в Москве выставки сибирских художников и договориться о выставках в Новосибирске картин из частных столичных коллекций.





Одним из последних проектов Григория Гапонова стала выставка личной коллекции бизнесмена Андрея Ковалёва — в Новосибирском художественном музее показали картины предпринимателя стоимостью один миллион долларов.