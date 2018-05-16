Фильм о подвиге новосибирской школьницы показали на Каннском фестивале

Фильм с участием 11-летней Полины Кузиной из Новосибирска увидели зрители престижного фестиваля в Каннах
Фильм с участием 11-летней Полины Кузиной из Новосибирска увидели зрители престижного фестиваля в Каннах

На Каннском фестивале представили документальный фильм «Не время для героизма», одной из героинь которого стала новосибирская школьница, 11-летняя Полина Кузина.


Фильм «Не время для героизма», в котором рассказывается о героических поступках детей, на Каннском фестивале представили его режиссёр Алана Цховребова и оператор-постановщик Никита Горелкин, сообщила корреспонденту НГС мать одной из героинь фильма — Полины Кузиной — Екатерина Кузнецова.


«Это программа Short Film Corner ("Уголок короткого метра"), в рамках которого в дни Каннского фестиваля показываются короткометражные работы режиссёров со всей планеты», — рассказала мать девочки.


В киноленте «Не время для героизма» показаны шесть историй детей от 6 до 18 лет, которые проявили мужество и спасли жизни других людей. Одна история посвящена Полине Кузиной — в мае 2016 года она вытащила мальчика, упавшего в воду на территории яхт-клуба на Новосибирском водохранилище.


В Канны поехала режиссёр документального фильма Алана Цховребова — она представила кино зрителям. Скриншот — instagram.com/tskhovrebova_alana
В Канны поехала режиссёр документального фильма Алана Цховребова — она представила кино зрителям. Скриншот — instagram.com/tskhovrebova_alana


«Когда я его пыталась вытащить, он на меня смотрел прям из-под воды. Я его схватила за руку, потом за вторую руку и вытащила. Как я понимаю, он ударился о какую-то железяку головой. Потом я его взяла на руки и дотащила до берега, там его уже взяли взрослые», — вспоминает в фильме Полина о своём поступке.



Ранее в Новосибирске начались съёмки российского сериала про спасателей — все случаи, о которых будут рассказывать в сериях, основаны на реальных событиях.

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