В Экспоцентр привезли модель деревянного лимузина, которую оценили в 75 миллионов

На выставку ретромашин в МВК «Новосибирск Экспоцентр» привезли ЗИС 1936 года выпуска — его продают на аукционе за 75 миллионов рублей.


ЗИС-101 на выставке в Экспоцентре
ЗИС-101 на выставке в Экспоцентре


«Это первая машина, которая называлась лимузином. Выпускать её начали, потому что такие машины любил Сталин, — рассказал корреспонденту НГС историю появления автомобиля руководитель клуба «Ретротехника» Владимир Кудюмов. — Машина выпускалась массово. Всего выпустили 8 тысяч экземпляров».


В народе машину называли музыкальной — из-за того, что её кузов мог скрипеть
В народе машину называли музыкальной — из-за того, что её кузов мог скрипеть


Кудюмов рассказал, что в народе ЗИС-101 назвали музыкальной машиной, так как кузов, который был сделан из бука, со временем ссыхался, при движении машина скрипела. На сегодняшний день, по его словам, известны 39 машин, которые восстановили. «Последнюю машину в позапрошлом году продали на аукционе в Москве за 75 миллионов рублей. То есть наша, скорее всего, туда же уедет. Они нам уже позвонили, предложили нам участвовать в аукционе», — сообщил Кудюмов.


На выставке около 20 автомобилей
На выставке около 20 автомобилей


Выставка ретромашин открылась сегодня в рамках VII Международного Сибирского транспортного Форума. 


Выставка проходит в рамках транспортного форума
Выставка проходит в рамках транспортного форума


Всего на площадку Экспоцентра привезли около двух десятков машин из разных ретроклубов.


В Новосибирске нередко проходят выставки ретромашин, в том числе на площадках торговых центров

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