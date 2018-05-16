Лучшие компании Новосибирска развернули масштабную агитацию за самих себя

На столах в кофейнях ORGANIC COFFEE стоят тейбл-тенты

За номинантов «Народной премии НГС» отдали свои голоса более 50 тысяч новосибирцев — компании просят своих клиентов помочь им стать победителями, агитируя самыми неожиданными способами.







На звание лучших претендуют 100 компаний, из которых только 10 станут победителями в своих номинациях. Именно поэтому магазины, турфирмы, рестораны и другие участники выбирают разные способы привлечения внимания: кто-то развешивает баннеры у себя в помещении, кто-то использует соцсети.







Эксперт по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Мишин считает, что попадание в десятку лучших в своей категории может быть даже важнее победы — вхождение в число номинантов уже даёт много возможностей для продвижения.





Магазин домашней кухни «Бахетле» разместил информацию о голосовании у входа





«Да, здорово победить, стать лучшим из лучших, но сейчас как раз период, когда активно продвигается сама премия, и в этом контексте, на этой волне любая компания, которая попала в своей номинации в десятку, имеет возможность рассказывать, закреплять в сознании своей целевой аудитории, что они — одни из лучших в нашем городе. Инструменты могут быть различными — это и агитация за голосование, и активность в соцсетях, и размещение рекламных материалов у себя, например в кафе и ресторанах. Думаю, что это должно быть интересно компаниям. Тем более что организатор премии — такой уважаемый интернет-портал», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.





Сеть гипермаркетов «Лента» печатает информацию о премии на чеках





«Ананас-Тур» призывает своих клиентов в Instagram.











В торговом центре METRO повесили диплом на стену.





Этот магазин расположен на улице Северной





Ресторан «Библиотека» тоже призывает посетителей в социальных сетях помочь одержать победу: его создатель Наталья Ильина сделала пост и в своём аккаунте.









Туристическое агентство «Глобус-тур» сделало отдельную новость на своём сайте — в ней подробно описывается, как можно проголосовать за агентство.





Компания пишет, что будет только рада, если проголосовавшие расскажут о своём выборе в соцсетях





Салон красоты «Марлен» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост с просьбой помочь им победить.





«Очень просим проголосовать за нас, мы бы очень хотели победить в этой номинации», — пишут авторы поста





Супермаркет «Добрянка» сделал небольшие листовки с информацией о «Народной премии».





В «Добрянке» есть и наклейки о «Народной премии НГС»





Уже более 50 тысяч новосибирцев отдали свои голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.





Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









