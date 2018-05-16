Лучшие компании Новосибирска развернули масштабную агитацию за самих себя

На столах в кофейнях ORGANIC COFFEE стоят тейбл-тенты
На столах в кофейнях ORGANIC COFFEE стоят тейбл-тенты

За номинантов «Народной премии НГС» отдали свои голоса более 50 тысяч новосибирцев — компании просят своих клиентов помочь им стать победителями, агитируя самыми неожиданными способами.


На звание лучших претендуют 100 компаний, из которых только 10 станут победителями в своих номинациях. Именно поэтому магазины, турфирмы, рестораны и другие участники выбирают разные способы привлечения внимания: кто-то развешивает баннеры у себя в помещении, кто-то использует соцсети.


Эксперт по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Мишин считает, что попадание в десятку лучших в своей категории может быть даже важнее победы — вхождение в число номинантов уже даёт много возможностей для продвижения. 


Магазин домашней кухни «Бахетле» разместил информацию о голосовании у входа
Магазин домашней кухни «Бахетле» разместил информацию о голосовании у входа


«Да, здорово победить, стать лучшим из лучших, но сейчас как раз период, когда активно продвигается сама премия, и в этом контексте, на этой волне любая компания, которая попала в своей номинации в десятку, имеет возможность рассказывать, закреплять в сознании своей целевой аудитории, что они — одни из лучших в нашем городе. Инструменты могут быть различными — это и агитация за голосование, и активность в соцсетях, и размещение рекламных материалов у себя, например в кафе и ресторанах. Думаю, что это должно быть интересно компаниям. Тем более что организатор премии — такой уважаемый интернет-портал», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин. 


Сеть гипермаркетов «Лента» печатает информацию о премии на чеках
Сеть гипермаркетов «Лента» печатает информацию о премии на чеках


«Ананас-Тур» призывает своих клиентов в Instagram. 


🍍АНАНАС-ТУР В ДЕСЯТКЕ!!! 🔝 Наше туристическое агентство вошло в 10-ку номинантов Народной премии НГС в сфере туризма.🏆 Если ты хочешь предоставлять лучший сервис и делать максимум возможного для своего клиента, не важно, сколько ты лет на рынке, сколько у тебя офисов и сотрудников. Именно поэтому нам особенно лестно, номинироваться в одном ряду с крупными сетевыми представителями туриндустрии.🌎 🎉🎉🎉🎉🎉 Будем признательны, если Вы проголосуете за компанию "Ананас-Тур" в Народной премии НГС в номинации «Турфирма года». Активная ссылка на голосование в шапке профиля. #НароднаяПремияНГС #турагентство #новосибирск #нгс #турфирма

Публикация от Ананас-Тур🍍Турагентство l Нск (@ananastour)


В торговом центре METRO повесили диплом на стену. 


Этот магазин расположен на улице Северной
Этот магазин расположен на улице Северной


Ресторан «Библиотека» тоже призывает посетителей в социальных сетях помочь одержать победу: его создатель Наталья Ильина сделала пост и в своём аккаунте.


Народ сказал на НГС, что мы вошли в 10 лучших ресторанов Новосибирска.👌🏻💃🏻🔥🔟😍😍😍 Теперь хотелось бы встать на 1 место, чего уж скромничать! Тем более, что голосование только один раз, накрутке не подлежит, а значит, шанс на честную победу точно есть!!! Друзья!!! Поможете по-соседски?? Ссылка на голосование в шапке профиля.👆🏻 Если не мы - то кто???😉👌🏻👌🏻👌🏻 #народнаяпремиянгс#голосуйатопроиграем#голосуйато#помогидругу

Публикация от Natalia Ilina Наталья Ильина (@nata_ilina)


Туристическое агентство «Глобус-тур» сделало отдельную новость на своём сайте — в ней подробно описывается, как можно проголосовать за агентство.


Компания пишет, что будет только рада, если проголосовавшие расскажут о своём выборе в соцсетях
Компания пишет, что будет только рада, если проголосовавшие расскажут о своём выборе в соцсетях


Салон красоты «Марлен» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост с просьбой помочь им победить.


«Очень просим проголосовать за нас, мы бы очень хотели победить в этой номинации», — пишут авторы поста
«Очень просим проголосовать за нас, мы бы очень хотели победить в этой номинации», — пишут авторы поста


Супермаркет «Добрянка» сделал небольшие листовки с информацией о «Народной премии».


В «Добрянке» есть и наклейки о «Народной премии НГС» 
В «Добрянке» есть и наклейки о «Народной премии НГС» 


Уже более 50 тысяч новосибирцев отдали свои голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.


Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Лучшие компании Новосибирска развернули масштабную агитацию за самих себя


Прочтений: 1100
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено