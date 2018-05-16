Лучшие компании Новосибирска развернули масштабную агитацию за самих себя
За номинантов «Народной премии НГС» отдали свои голоса более 50 тысяч новосибирцев — компании просят своих клиентов помочь им стать победителями, агитируя самыми неожиданными способами.
На звание лучших претендуют 100 компаний, из которых только 10 станут победителями в своих номинациях. Именно поэтому магазины, турфирмы, рестораны и другие участники выбирают разные способы привлечения внимания: кто-то развешивает баннеры у себя в помещении, кто-то использует соцсети.
Эксперт по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Мишин считает, что попадание в десятку лучших в своей категории может быть даже важнее победы — вхождение в число номинантов уже даёт много возможностей для продвижения.
«Да, здорово победить, стать лучшим из лучших, но сейчас как раз период, когда активно продвигается сама премия, и в этом контексте, на этой волне любая компания, которая попала в своей номинации в десятку, имеет возможность рассказывать, закреплять в сознании своей целевой аудитории, что они — одни из лучших в нашем городе. Инструменты могут быть различными — это и агитация за голосование, и активность в соцсетях, и размещение рекламных материалов у себя, например в кафе и ресторанах. Думаю, что это должно быть интересно компаниям. Тем более что организатор премии — такой уважаемый интернет-портал», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.
«Ананас-Тур» призывает своих клиентов в Instagram.
В торговом центре METRO повесили диплом на стену.
Ресторан «Библиотека» тоже призывает посетителей в социальных сетях помочь одержать победу: его создатель Наталья Ильина сделала пост и в своём аккаунте.
Туристическое агентство «Глобус-тур» сделало отдельную новость на своём сайте — в ней подробно описывается, как можно проголосовать за агентство.
Салон красоты «Марлен» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост с просьбой помочь им победить.
Супермаркет «Добрянка» сделал небольшие листовки с информацией о «Народной премии».
Уже более 50 тысяч новосибирцев отдали свои голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.
Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:
- Ресторан года
- Отель года
- Торгово-развлекательный центр года
- Фитнес-клуб года
- Супермаркет года
- Медицинский центр года
- Салон красоты года
- Турфирма года
- Кинотеатр года
- Агентство недвижимости года
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1), фото предоставлены читателями (2, 5, 9), Михаила Руднева (3), instagram.com/ananastour (4), instagram.com/nata_ilina (6), скриншот сайта «Глобус тура» (7), фото из группы «ВКонтакте» салона красоты «Марлен» (8)