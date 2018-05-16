С родным краем на груди: жительница Новосибирска выпустила броши в форме Сибири

Девушка вручную вырезает контуры СФО и прорисовывает границы регионов

Жительница Новосибирска Мария Водостоева начала изготавливать броши и магниты, которые повторяют очертания карты Сибирского федерального округа. Контуры Сибири девушка вручную вырезает из глины, рисует границы областей, покрывает глазурью и обжигает в печи. За два обжига у Марии Водостоевой получились 20 керамических СФО.







«Керамика — это творческий процесс с постоянными неожиданностями и экспериментами. В этом процессе многое ведёт себя непредсказуемо, показывает совершенно неожиданные результаты, из-за этого нет чёткого плана по количеству и времени на изготовление. Один обжиг полностью проходит успешно — изделия из печи выходят красивые и яркие, а второй обжиг, наоборот, — либо печка недообожгла, либо не так среагировали глазури, там же химические реакции», — рассказала корреспонденту НГС автор изделий Мария Водостоева.









Одна брошь стоит 500 рублей





Керамический СФО можно посадить на брошь или магнит. Стоимость одного изделия — 500 рублей.











В планах девушки выпустить линейку керамических аксессуаров с лисами — на эту коллекцию Марию Водостоеву вдохновил эксперимент по одомашниванию лисиц в Институте цитологии и генетики СО РАН.





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