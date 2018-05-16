Дороги под присмотром: на улицах Новосибирска поставят камеры фотофиксации за 19 миллионов

Покупка и установка камер обойдётся бюджету в 19 миллионов рублей

Камеры фотовидеофиксации появятся в Новосибирске — Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города.







Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Согласно документам закупки, стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей.





«Камеры фотовидеофиксации будут устанавливаться в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на улицах Красный проспект, Бориса Богаткова и на улице Троллейная.





Там помимо камер будет оснащение соответствующее, нюансов много. Место дислокации назвать не можем», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ, отказавшись назвать точное количество камер.





Согласно документам закупки, подрядчиком по установке камер станет ООО «Тринити Телеком». Камеры должны появиться на дорогах города не позднее 31 августа.





Осенью на площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска начали работать новые светодиодные светофоры с обратным отсчётом.

