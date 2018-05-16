Дороги под присмотром: на улицах Новосибирска поставят камеры фотофиксации за 19 миллионов
Камеры фотовидеофиксации появятся в Новосибирске — Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города.
Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Согласно документам закупки, стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей.
«Камеры фотовидеофиксации будут устанавливаться в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на улицах Красный проспект, Бориса Богаткова и на улице Троллейная.
Там помимо камер будет оснащение соответствующее, нюансов много. Место дислокации назвать не можем», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ, отказавшись назвать точное количество камер.
Согласно документам закупки, подрядчиком по установке камер станет ООО «Тринити Телеком». Камеры должны появиться на дорогах города не позднее 31 августа.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова