От розетки до самых окраин: власти купят 24 электробуса для поездок по Новосибирску

Экскурсионный электробус компании «Лиотех» на транспортном форуме 16 мая

Новосибирские власти решили купить 24 троллейбуса с автономным ходом, которые будут ездить на окраины. Председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, побывавший сегодня на транспортном форуме в Новосибирске, заявил, что электрификациия транспорта — это мировая тенденция.







«С участием руководителя "РОСНАНО" Анатолием Чубайсом мы разбирали один из проектов наземного транспорта. Это троллейбусы с автономным ходом, который сегодня выпускается. Они освоены нашей промышленностью, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — У нас есть решение предварительное о закупке определенной партии такого вида транспорта. Мы предлагаем 24 машины с тем, чтобы решить ряд задач у нас в городе. У нас вся инфраструктура готова, нам не надо прокладывать новые троллейные линии. Запускаем — и на новые микрорайоны будет ходить этот вид транспорта, тем самым решать проблему доступности к центру нашего города Новосибирска».







На открытии VII Международного Сибирского транспортного Форума Анатолий Чубайс отметил, что электрификация — главное технологическое изменение, которое будет происходить в городском транспорте. «Сегодня в России, безусловно, флагманом в развитии систем промышленного хранения электроэнергии является новосибирский завод "Лиотех". Завод этот прошёл через трудную судьбу, прошёл через кризис, сегодня из кризиса вышел. Мы отказываемся от предполагавшегося банкротства, пойдём по пути развития этого производства, — подчеркнул Чубайс. — Мы вступаем в масштабные изменения в сфере городского транспорта.





Мы рассчитываем на то, что Новосибирск будет не только лидером по производству, но и по потреблению, что город будет заказчиком, а не только производителем современных электробусов».







В 2016 году пресс-служба компании «Роснано» сообщила о том, что завод «Лиотех» начал выпускать литий-ионные аккумуляторы с улучшенными характеристиками.