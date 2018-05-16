«Тойота» снесла светофор возле администрации Дзержинского района: на скорой увезли трёх человек
Днём 16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор.
«Mercedes двигался по проспекту Дзержинского со стороны Красина в сторону Индустриальной. На перекрёстке с Королёва Toyota Camry либо совершил разворот, либо поворачивал налево и не пропустил встречный автомобиль "Мерседес". Camry от удара улетел на тротуар и врезался в светофор», — сообщил аварийный комиссар «Автоспас».
Трёх человек из «Тойоты» увезла машина скорой помощи: водителя и девушку с ребёнком.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus (1,2), читателя НГС (3)