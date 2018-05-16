«Тойота» снесла светофор возле администрации Дзержинского района: на скорой увезли трёх человек

Авария случилась рядом с районной администрацией около 11:50
Авария случилась рядом с районной администрацией около 11:50

Днём 16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор.


«Mercedes двигался по проспекту Дзержинского со стороны Красина в сторону Индустриальной. На перекрёстке с Королёва Toyota Camry либо совершил разворот, либо поворачивал налево и не пропустил встречный автомобиль "Мерседес". Camry от удара улетел на тротуар и врезался в светофор», — сообщил аварийный комиссар «Автоспас».


Трёх человек из «Тойоты» увезла машина скорой помощи: водителя и девушку с ребёнком.


«Тойота» от удара улетела на тротуар и врезалась в светофор
«Тойота» от удара улетела на тротуар и врезалась в светофор


В СМЭУ корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала бригада, чтобы отремонтировать светофор.
В СМЭУ корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала бригада, чтобы отремонтировать светофор.


Прочтений: 3446
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено