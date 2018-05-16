«Тойота» снесла светофор возле администрации Дзержинского района: на скорой увезли трёх человек

Авария случилась рядом с районной администрацией около 11:50

Днём 16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор.





«Mercedes двигался по проспекту Дзержинского со стороны Красина в сторону Индустриальной. На перекрёстке с Королёва Toyota Camry либо совершил разворот, либо поворачивал налево и не пропустил встречный автомобиль "Мерседес". Camry от удара улетел на тротуар и врезался в светофор», — сообщил аварийный комиссар «Автоспас».





Трёх человек из «Тойоты» увезла машина скорой помощи: водителя и девушку с ребёнком.





«Тойота» от удара улетела на тротуар и врезалась в светофор





В СМЭУ корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала бригада, чтобы отремонтировать светофор.



