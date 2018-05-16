Травников наградит две компании на церемонии «Народной премиии НГС»

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

21 мая на церемонии награждения «Народной премии НГС» на сцене оперного театра врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях — «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона.


Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область получает новые возможности развития за счёт новых инвестиционных проектов. Номинации самой «Народной премии» врио губернатора Новосибирской области считает значимыми: «Этот конкурс очень важен, потому что жители региона сами выбирают компании, которые делают их жизнь лучше и создают приятную для жизни среду. К тому же важно знать предприятия, которые являются флагманами Новосибирской области», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Травников.


Голосование продолжается до 20 мая. На финальной части сбора голосов от новосибирцев компании просят своих клиентов помочь победить и агитируют за себя самыми неожиданными способами.


Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Травников наградит две компании на церемонии «Народной премиии НГС»


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