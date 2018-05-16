Больше полусотни человек прочесали лес, чтобы найти пропавшего подростка

В поисках участвовали 69 человек и 14 единиц техники. Фото из архива НГС
В поисках участвовали 69 человек и 14 единиц техники. Фото из архива НГС

Больше двух часов спасатели, полиция и лесники искали пропавшего в Куйбышевском районе Новосибирской области подростка.


Школьник ушёл из дома в селе Булатово ранним утром 15 мая — ребёнок намеревался жить в лесу, поэтому прихватил с собой рюкзак, вещи и продукты.


«Заявка поступила от директора школы в 13:20. Больше двух часов искали. Ему полных 15 лет. Всего в поисках подростка участвовали 69 человек и 14 единиц техники. В 15:45 15 мая несовершеннолетний 2002 года рождения обнаружен сотрудниками полиции у матери в соседнем населенном пункте Малые Кайлы Куйбышевского района», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В ходе поисков, спасатели, полицейские, пожарные и местные жители обследовали лесной массив протяжённостью 15 километров.


В апреле новосибирские добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» искали в лесу 34-летнюю Ирину Плотникову: в поисках женщины участвовало несколько десятков человек

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