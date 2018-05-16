Два «Ниссана» перекрыли пути трамваям на Сибиряков-Гвардейцев

Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути

Утром 16 мая на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска из-за ДТП встали трамваи.







«Два "Ниссана" двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Кирова в сторону улицы Мира. Не держали дистанцию. В результате аварии перекрыты трамвайные пути», — описали ситуацию аварийные комиссары «Альянс».





По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на Сибиряков-Гвардейцев встали около пяти трамваев маршрутов № 9 , № 3 и № 18 .





Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.









Похожий случай произошёл утром 2 апреля, когда попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.

