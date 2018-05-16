Два «Ниссана» перекрыли пути трамваям на Сибиряков-Гвардейцев
Утром 16 мая на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска из-за ДТП встали трамваи.
«Два "Ниссана" двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Кирова в сторону улицы Мира. Не держали дистанцию. В результате аварии перекрыты трамвайные пути», — описали ситуацию аварийные комиссары «Альянс».
По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на Сибиряков-Гвардейцев встали около пяти трамваев маршрутов
Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.
Похожий случай произошёл утром 2 апреля, когда попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами Альянс (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)