Два «Ниссана» перекрыли пути трамваям на Сибиряков-Гвардейцев

Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути
Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути

Утром 16 мая на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска из-за ДТП встали трамваи.


«Два "Ниссана" двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Кирова в сторону улицы Мира. Не держали дистанцию. В результате аварии перекрыты трамвайные пути», — описали ситуацию аварийные комиссары «Альянс». 


По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на Сибиряков-Гвардейцев встали около пяти трамваев маршрутов № 9, № 3 и № 18.


Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.


Два «Ниссана» перекрыли пути трамваям на Сибиряков-Гвардейцев


Похожий случай произошёл утром 2 апреля, когда попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.

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