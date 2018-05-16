«Газель» после аварии влетела в ограждение на площади Трубникова
Утром 16 мая на площади Трубникова в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись автомобили Honda Accord, «Газель», Chevrolet Aveo и Toyota — после удара «Газель» улетела на ограждения.
Авария случилась около 8:40 недалеко от остановки «Площадь Трубникова».
«Honda Accord, "Газель", Chevrolet Aveo и Toyota двигались по площади Трубникова со стороны цирка в сторону улицы Линейная. Водитель "Газели", двигаясь по кольцу, перепутал педали газ с тормозом и совершил столкновение с двигавшимся спереди от него Chevrolet. "Газель" ударила его и дальше, не справившись с управлением, врезается в Toyota. Toyota отбрасывает на Honda, и "Газель" влетает на ограждения», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus