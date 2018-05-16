«Газель» после аварии влетела в ограждение на площади Трубникова

По информации аваркомов, водитель «Газели» перепутал педали газа и тормоза
По информации аваркомов, водитель «Газели» перепутал педали газа и тормоза

Утром 16 мая на площади Трубникова в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись автомобили Honda Accord, «Газель», Chevrolet Aveo и Toyota — после удара «Газель» улетела на ограждения. 


Авария случилась около 8:40 недалеко от остановки «Площадь Трубникова».


«Honda Accord, "Газель", Chevrolet Aveo и Toyota двигались по площади Трубникова со стороны цирка в сторону улицы Линейная. Водитель "Газели", двигаясь по кольцу, перепутал педали газ с тормозом и совершил столкновение с двигавшимся спереди от него Chevrolet. "Газель" ударила его и дальше, не справившись с управлением, врезается в Toyota. Toyota отбрасывает на Honda, и "Газель" влетает на ограждения», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.


После столкновения «Газель» врезалась в ограждение
После столкновения «Газель» врезалась в ограждение


Вчера на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска мужчину зажало автомобилем — врачи скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.

Прочтений: 2825
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено