Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии
Жителя Новосибирска подозревают в уклонении от военной службы, об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
По версии следствия, в апреле 2017 года 19-летний мужчина должен был прийти в отдел военкомата Новосибирской области по Дзержинскому и Калининскому районам города для отправки на военную службу. О своей обязанности новосибирец знал из повесток, которые он неоднократно получил ранее.
Однако подозреваемый не пришел в назначенный срок в комиссариат, не имея на это ни законных оснований, ни уважительных причин.
В результате следователи возбудили в отношении новосибирца уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
В настоящий момент следователи собрали все доказательства и утвердили обвинительное заключение. Теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справка: максимальная санкция, которая грозит за уклонение от службы в армии, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В апреле военные рассказали, сколько новосибирцев в этот весенний призыв отправят на службу в Президентский полк.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова