Ликвидация последствий аварии цистерны с хлором: в Новосибирске прошли учения МЧС
Вчера, 15 мая, на станции Инская прошли командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
По легенде на станции Инская при маневровых передвижениях состава произошел сход и разгерметизация цистерны с хлором, при котором на землю вылилось около двух тонн химически опасного вещества и были повреждены железнодорожные пути.
В ходе учений отрабатывалось оповещение населения об угрозе и локализация облака ядовитого газа. В тренировке участвовали пожарные расчеты, бригады областной и муниципальной аварийно-спасательных служб и специалисты медицины катастроф и подразделения медико-биологического агентства.
Недавно НГС писал о публикации МЧС России по Новосибирской области в своих аккаунтах в соцсетях памятки с правилами безопасности в период активности клещей.
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Валерий Иванов
Фото 54.mchs.gov.ru