Ликвидация последствий аварии цистерны с хлором: в Новосибирске прошли учения МЧС

Пожарные расчеты осаждали облако газа

Вчера, 15 мая, на станции Инская прошли командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.







По легенде на станции Инская при маневровых передвижениях состава произошел сход и разгерметизация цистерны с хлором, при котором на землю вылилось около двух тонн химически опасного вещества и были повреждены железнодорожные пути.









В ходе учений отрабатывалось оповещение населения об угрозе и локализация облака ядовитого газа. В тренировке участвовали пожарные расчеты, бригады областной и муниципальной аварийно-спасательных служб и специалисты медицины катастроф и подразделения медико-биологического агентства.







Недавно НГС писал о публикации МЧС России по Новосибирской области в своих аккаунтах в соцсетях памятки с правилами безопасности в период активности клещей.