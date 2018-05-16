Россияне высказались за возрастные ограничения для бесплатного обучения в вузе

15% считает распределение решением проблемы безработицы





Большинство россиян поддерживает идею распределения после окончания вуза, но при этом считают, что бесплатное получение высшего образования надо разрешить лишь тем, кто еще не достиг 30-летия. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).







Возвращение распределения на работу для студентов-бюджетников по данным социологов поддерживает 74% опрошенных граждан России. 27% считает, что это помогло бы более равномерно распределить молодых специалистов по стране, а 15% считает распределение решением проблемы безработицы. Кроме того, 84% опрошенных высказались за то, чтобы ограничить получение бесплатного высшего образования по возрасту (от 17 до 30 лет).







Недавно НГС также писал о доходах преподавателей и руководителей новосибирских вузов.









