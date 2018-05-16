Россияне высказались за возрастные ограничения для бесплатного обучения в вузе
Большинство россиян поддерживает идею распределения после окончания вуза, но при этом считают, что бесплатное получение высшего образования надо разрешить лишь тем, кто еще не достиг 30-летия. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Возвращение распределения на работу для студентов-бюджетников по данным социологов поддерживает 74% опрошенных граждан России. 27% считает, что это помогло бы более равномерно распределить молодых специалистов по стране, а 15% считает распределение решением проблемы безработицы. Кроме того, 84% опрошенных высказались за то, чтобы ограничить получение бесплатного высшего образования по возрасту (от 17 до 30 лет).
Недавно НГС также писал о доходах преподавателей и руководителей новосибирских вузов.
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Валерий Иванов
Фото Юлии Шипициной