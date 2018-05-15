Международный турнир по волейболу в Новосибирске: за кубок сражаются семь стран и одна область

Играют команды из Польши и Казахстана
Играют команды из Польши и Казахстана


Вчера, 14 мая, в Новосибирске начался международный турнир по волейболу Nations Cup 2018.


Встречи проходят в двух группах: в группе А играют любительские команды из Польши, Франции, Казахстана и Киргизии, а в группе В – волейболисты из Австралии, Японии, России и Новосибирской области. По итогам квалификационных встреч лучшей в группе А стала команда из Казахстана, а в группе В – волейболисты из Японии. В прошлом году на новосибирском Nations Cup 2017 победила команда из Казахстана.



Японские волейболисты в обороне
Японские волейболисты в обороне


Ранее НГС писал, что новосибирские власти нашли проектировщика для ледовой арены, где планируют провести молодёжный чемпионат по хоккею.

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