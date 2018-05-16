Водителям разрешат не клеить знак, за который раньше штрафовали

Знак «Шипы»
Знак «Шипы»

Правительство России совместно со структурами ГИБДД и МВД РФ подготовило проект закона, отменяющий обязательное использование знака «Шипы» на заднем стекле автомобиля. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства. 


«Этот знак давно потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», — гласит текст пояснительной записки к законопроекту. 

 

Сроки рассмотрения закона пока не сообщаются. Напомним, сейчас за отсутствие знака «Шипы» предусмотрен штраф в размере 500 рублей — эта норма была принята год назад.


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