Девочка-подросток выпала с 26-го этажа в Ленинском районе

На месте работает полиция 
На месте работает полиция 

Вечером 15 мая в Ленинском районе Новосибирска с верхнего этажа 26-этажного дома упала девочка.


«Возраст девочки — 13 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Инцидент произошёл по адресу Ясный берег, 10. Сообщение о происшествии в полицию поступило около 21 часа. Полицейские ещё работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства гибели ребёнка.

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