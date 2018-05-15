Девочка-подросток выпала с 26-го этажа в Ленинском районе
Вечером 15 мая в Ленинском районе Новосибирска с верхнего этажа 26-этажного дома упала девочка.
«Возраст девочки — 13 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Инцидент произошёл по адресу Ясный берег, 10. Сообщение о происшествии в полицию поступило около 21 часа. Полицейские ещё работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства гибели ребёнка.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС