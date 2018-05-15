Сотрудники зоопарка стали приёмными родителями для кенгуру, красного вари и сенегальского галаго

Сотрудники зоопарка выхаживают Кнопу с декабря
Сотрудники зоопарка выхаживают Кнопу с декабря

Зоологи «Тропического мира» спасли большого серого кенгуру, а сейчас выкармливают красного вари и сенегальского галаго.


«В прошлом году мы рассказывали, как в зоопарке впервые пришлось выкармливать большого серого кенгуру, потому что самка перестала пускать своего малыша в сумку. В этом году похожий случай уже с другой самкой. 


Детёныша, который стал совершать краткие вылазки во внешний мир, но возраста самостоятельности еще не достиг, мать вдруг прекратила кормить и в сумку не пустила.


Кенгурёнка решено было забрать из семейной группы. Это произошло в конце декабря, детеныш был тогда очень маленьким. И вот уже четыре месяца он, точнее она (это самка), находится среди людей. Назвали малышку Кнопой», — сообщают в Новосибирском зоопарке.


За прошедшие четыре месяца Кнопа заметно подросла. Но по-прежнему детеныш кенгуру нуждается в круглосуточном внимании.


«С нашей Кнопой в первое время мы чувствовали себя мамами новорожденного ребенка. Кормить малышку надо было каждые полтора часа, днем и ночью. Сейчас кормим каждые три часа. Есть особенности искусственного вскармливания кенгуру. Им дают не только молочную смесь, а еще и специальные минеральные смеси. И в одно время их давать нельзя. Поэтому такой график кормления, дневные и ночные дежурства. Как и нашего первого искусственно выкормленного кенгуренка, чуть позже мы вернем Кнопу в группу», — рассказывает зоотехник Наталья Булдакова.


Мать отказалась пускать кенгурёнка в сумку, когда он ещё не стал самостоятельным
Мать отказалась пускать кенгурёнка в сумку, когда он ещё не стал самостоятельным


Кроме кормления, общения, игр сотрудники зоопарка стараются организовать своим маленьким подопечным укрытия, приближенные к естественным, привычным для них. Для Кнопы соорудили подвесную сумку-гамак. Она забирается в нее исключительно через верх, как залезала в мамину сумку, и спит только там. 


У кенгурёнка есть два соседа: детеныш красных лемуров вари и детеныш сенегальских галаго. 


«Мамы не смогли кормить их по состоянию здоровья. Поэтому заботу о малышах взяли на себя сотрудники зоопарка. Эти детеныши помещаются на женской ладони. Поначалу малышей кормили из пипеток. Сейчас — из специальных маленьких сосок, которые используются для выкармливания домашних кошек. 


Первые месяцы жизни красные вари и сенегальские галаго, как и все остальные приматы, крепко держатся за мамину шерсть. Заменить маму в этом плане очень непросто. 


Но многолетний опыт Новосибирского зоопарка в выхаживании детенышей разных видов показывает, что детеныши приматов хорошо себя чувствуют, если у них возможность держаться за что-то мягкое и теплое. Нас выручают меховые шапки. Малыши зарываются в них с удовольствием», — передают в зоопарке. 


Сейчас в зоопарке выкармливают детёныша красного вари
Сейчас в зоопарке выкармливают детёныша красного вари


Также помощь потребовалась сенегальскому галаго
Также помощь потребовалась сенегальскому галаго
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