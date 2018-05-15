Фото: в крематории появилась силиконовая копия Ленина

Музей, в котором выставят Ленина, расположен на Военторговской при крематории

Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске готовит к выставке копию тела Владимира Ленина.







«По заказу новосибирского Музея смерти специально для международной акции ночи музеев изготовлена из силикона копия тела основателя Советского Союза В.И. Ленина», — рассказали в музее.





Силиконовую фигуру отлили в Новосибирске, её автор Иван Плотников — молодой дизайнер, владелец специализированной мастерской скульптур и бутафории «FreeArt-Nsk». Музей получил фигуру бесплатно.







«Стрижку волос и усов выполнила новосибирский стилист Ольга Медведь. Финишный макияж исполнил танатопрактик, известный в России преподаватель Новосибирской школы бальзамирования и посмертного макияжа Дмитрий Евсиков. Для грима лица Ленина была использована голливудская технология с использованием аэрографа», — добавили в музее.







По словам Сергея Якушина, основателя и владельца Музея смерти, полимерная копия Ленина останется в новосибирском музее навсегда.





Ленина разместят в копии саркофага, который был создан после окончания Великой Отечественной войны. Саркофаг еще реконструируют, пояснили корреспонденту НГС в музее.





Силиконовую копию сделали в Новосибирске





Как проходила акция «Ночь музеев» в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже НГС.

