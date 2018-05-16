На Маркса открылся паста-бар из Омска с разной степенью проварки макарон и бесплатной водой

Кафе итальянской кухни «Хочу карбонару» открылось во вторник, 15 мая, в ресторанно-развлекательном комплексе на проспекте Карла Маркса, 47 в Ленинском районе Новосибирска. Заведение открыли предприниматели из Омска.







В зале не больше 20 посадочных мест





«Хочу карбонару» заняло помещение на первом этаже, где раньше работала закусочная «Стейк Мастер». Это уже шестое заведение общепита в этом здании: здесь же работают две кофейни («Академия кофе» и Organic Coffee), стейк-кафе BarBQ, бар «Шашлыкоff» и стрип-бар.







«Хочу карбонару» стало уже шестым заведением общепита и развлечений в этом здании





В небольшом зале кафе подчеркнуто простой интерьер, заведение работает по принципу самообслуживания. На стеллаже из IKEA выставлены картонные стаканы и бутылка воды с надписью Free water (бесплатная вода).







Порция карбонары навынос стоит 289 рублей





В меню заведения — блюда итальянской кухни, прежде всего паста (от 259 рублей) и пицца (от 399 рублей), а также несколько позиций лазаньи, ризотто, равиоли и супов. Всё готовится под заказ, причем степень проварки пасты кассир уточняет у клиента — проварка указывается в чеке (аль денте или полная). После того, как клиент расплатился, кассир записывает его имя, чтобы потом позвать его за готовым блюдом, например: «Паста болоньезе для Иннокентия».





Если вы сможете понять, что написано на бутылке, то сможете налить себе бесплатно воды





В кафе уверяют, что макаронные изделия для пасты здесь делают самостоятельно. Из напитков, помимо бесплатной воды, есть кофе, чай и газировка.





Часть посадочных мест организованы на подоконниках





Как пояснили в заведении, «Хочу карбонару» — это проект омских рестораторов, где у них уже есть заведение такого же формата под названием Carbonara, открытое весной 2016 года. По данным системы «Контур фокус», у компании, которая управляет новосибирским кафе, три учредителя, один из которых — Александр Доможирский — действительно зарегистрирован в Омске как индивидуальный предприниматель, занимающийся ресторанами и доставкой еды.







В заведении могут приготовить пасту любой степени проварки





Формат демократичных паста-баров, где блюда готовят под заказ, но продают их в одноразовой посуде, в том числе навынос, развивается сейчас во всём мире. Подобные заведения существуют и в Италии, где порция свежеприготовленной таким образом пасты обойдется не дороже, чем крупный бургер в фастфуде.





Паста с морепродуктами to-go в Венеции за 4,9 евро (порядка 360 рублей)





В Новосибирске уже работает проект с созвучным названием — Carbonara fresh pasta bar, включающий две точки на фуд-кортах ТЦ. Заведения открыты по франчайзингу новосибирской компании — это проект новосибирской компании «БизнесИдея». Первая точка появилась также в 2016 году. В «Хочу карбонару» говорят, что не имеют отношения к этим заведениям.

