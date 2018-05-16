На Маркса открылся паста-бар из Омска с разной степенью проварки макарон и бесплатной водой

Кафе итальянской кухни «Хочу карбонару» открылось во вторник, 15 мая, в ресторанно-развлекательном комплексе на проспекте Карла Маркса, 47 в Ленинском районе Новосибирска. Заведение открыли предприниматели из Омска.


В зале не больше 20 посадочных мест
В зале не больше 20 посадочных мест


«Хочу карбонару» заняло помещение на первом этаже, где раньше работала закусочная «Стейк Мастер». Это уже шестое заведение общепита в этом здании: здесь же работают две кофейни («Академия кофе» и Organic Coffee), стейк-кафе BarBQ, бар «Шашлыкоff» и стрип-бар.


«Хочу карбонару» стало уже шестым заведением общепита и развлечений в этом здании
«Хочу карбонару» стало уже шестым заведением общепита и развлечений в этом здании


В небольшом зале кафе подчеркнуто простой интерьер, заведение работает по принципу самообслуживания. На стеллаже из IKEA выставлены картонные стаканы и бутылка воды с надписью Free water (бесплатная вода).


Порция карбонары навынос стоит 289 рублей
Порция карбонары навынос стоит 289 рублей


В меню заведения — блюда итальянской кухни, прежде всего паста (от 259 рублей) и пицца (от 399 рублей), а также несколько позиций лазаньи, ризотто, равиоли и супов. Всё готовится под заказ, причем степень проварки пасты кассир уточняет у клиента — проварка указывается в чеке (аль денте или полная). После того, как клиент расплатился, кассир записывает его имя, чтобы потом позвать его за готовым блюдом, например: «Паста болоньезе для Иннокентия».


Если вы сможете понять, что написано на бутылке, то сможете налить себе бесплатно воды
Если вы сможете понять, что написано на бутылке, то сможете налить себе бесплатно воды


В кафе уверяют, что макаронные изделия для пасты здесь делают самостоятельно. Из напитков, помимо бесплатной воды, есть кофе, чай и газировка.


Часть посадочных мест организованы на подоконниках
Часть посадочных мест организованы на подоконниках


Как пояснили в заведении, «Хочу карбонару» — это проект омских рестораторов, где у них уже есть заведение такого же формата под названием Carbonara, открытое весной 2016 года. По данным системы «Контур фокус», у компании, которая управляет новосибирским кафе, три учредителя, один из которых — Александр Доможирский — действительно зарегистрирован в Омске как индивидуальный предприниматель, занимающийся ресторанами и доставкой еды.


В заведении могут приготовить пасту любой степени проварки
В заведении могут приготовить пасту любой степени проварки


Формат демократичных паста-баров, где блюда готовят под заказ, но продают их в одноразовой посуде, в том числе навынос, развивается сейчас во всём мире. Подобные заведения существуют и в Италии, где порция свежеприготовленной таким образом пасты обойдется не дороже, чем крупный бургер в фастфуде.


Паста с морепродуктами to-go в Венеции за 4,9 евро (порядка 360 рублей)
Паста с морепродуктами to-go в Венеции за 4,9 евро (порядка 360 рублей)


В Новосибирске уже работает проект с созвучным названием — Carbonara fresh pasta bar, включающий две точки на фуд-кортах ТЦ. Заведения открыты по франчайзингу новосибирской компании — это проект новосибирской компании «БизнесИдея». Первая точка появилась также в 2016 году. В «Хочу карбонару» говорят, что не имеют отношения к этим заведениям. 

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