Краеведческий музей позвал посетителей переночевать в залах с Матильдой

Музей природы, в котором пройдёт акция, расположен на Вокзальной магистрали

Краеведческий музей разрешил своим посетителям переночевать во время всемирной акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая прямо в залах Музея природы.







«Мы хотим, чтобы люди реально переночевали в музее. Мы собираем не очень большую группу, это не массовая, это там довольно дорогая штука — билет стоит 1200 [рублей].





Кому-то мы дадим и спальники, и подушки, но кому комфортней со своим — может со своим.





Программа рассчитана на всю ночь, но всегда есть такая опция: если ты устал, надоело, ты пошёл и тихонько лёг спать. <…> Настоящая ночь у Матильды. То есть со скелетом самки мамонта, чтобы никто ничего не подумал такого», — рассказал корреспонденту НГС директор краеведческого музея Андрей Шаповалов.







По словам директора краеведческого музея, программа в Музее природы начнется в 22:00 и рассчитана до 5:00, а подъём с утренним кофе запланирован на семь утра. В форме игровой программы собравшимся расскажут и покажут музей изнутри: как сделаны экспозиции, как работают таксидермисты, дадут потрогать экспонаты и т. д.







Программа в музее запланирована до 5:00, а подъем в 7:00, но спать можно лечь в зале в любое время

«У нас пол бетонный, но есть два зала, где есть ковролин, и там можно нормально спать. <…> В одном зале находится выставка необычных музейных экспонатов, которые на современном этапе выставлять не принято и посетителям обычно не показывают. <…> Например, мы никогда не показываем рыбу в формалине. И в спирте. Потому что это такая ужасно белёсая тварь. Никому не показывают, например, тушки птиц. Выпотрошенные и пустые», — рассказал Андрей Шаповалов.







Группу желающих переночевать в Музее природы, который расположен на Вокзальной магистрали, 11, набирают из расчёта человек 40–70. Регистрироваться необходимо заранее. Если будет меньше десяти человек, заметили в музее, акция не состоится.







Как проходила акция «Ночь музеев» в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже НГС.