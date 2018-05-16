Краеведческий музей позвал посетителей переночевать в залах с Матильдой

Музей природы, в котором пройдёт акция, расположен на Вокзальной магистрали 
Музей природы, в котором пройдёт акция, расположен на Вокзальной магистрали 

Краеведческий музей разрешил своим посетителям переночевать во время всемирной акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая прямо в залах Музея природы.


«Мы хотим, чтобы люди реально переночевали в музее. Мы собираем не очень большую группу, это не массовая, это там довольно дорогая штука — билет стоит 1200 [рублей]. 


Кому-то мы дадим и спальники, и подушки, но кому комфортней со своим — может со своим.


Программа рассчитана на всю ночь, но всегда есть такая опция: если ты устал, надоело, ты пошёл и тихонько лёг спать. <…> Настоящая ночь у Матильды. То есть со скелетом самки мамонта, чтобы никто ничего не подумал такого», — рассказал корреспонденту НГС директор краеведческого музея Андрей Шаповалов.


По словам директора краеведческого музея, программа в Музее природы начнется в 22:00 и рассчитана до 5:00, а подъём с утренним кофе запланирован на семь утра. В форме игровой программы собравшимся расскажут и покажут музей изнутри: как сделаны экспозиции, как работают таксидермисты, дадут потрогать экспонаты и т. д.


Программа в музее запланирована до 5:00, а подъем в 7:00, но спать можно лечь в зале в любое время
Программа в музее запланирована до 5:00, а подъем в 7:00, но спать можно лечь в зале в любое время

«У нас пол бетонный, но есть два зала, где есть ковролин, и там можно нормально спать. <…> В одном зале находится выставка необычных музейных экспонатов, которые на современном этапе выставлять не принято и посетителям обычно не показывают. <…> Например, мы никогда не показываем рыбу в формалине. И в спирте. Потому что это такая ужасно белёсая тварь. Никому не показывают, например, тушки птиц. Выпотрошенные и пустые», — рассказал Андрей Шаповалов.


Группу желающих переночевать в Музее природы, который расположен на Вокзальной магистрали, 11, набирают из расчёта человек 40–70. Регистрироваться необходимо заранее. Если будет меньше десяти человек, заметили в музее, акция не состоится.


Как проходила акция «Ночь музеев» в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже НГС. 

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