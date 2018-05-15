Несколько десятков новосибирцев вышли в Первомайский сквер потребовать свои квартиры
Вечером 15 мая в Первомайском сквере Новосибирска прошёл митинг обманутых дольщиков — новосибирцы потребовали достроить свои квартиры.
Акция началась примерно в 18 часов, а завершилась к 20 часам.
«Вышла улица Зыряновская, Сухарная, Тульская, Петухова. Самый древний объект с 1991 года — Советский район. Остальные лет по 5, 8, 15 лет. Приходили даже с Тульской, 80, 82 — которые голодовку проводили», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов акции Юрий Зимин.
Он отметил, что на митинге его участники подписали резолюцию полпреду, в мэрию, правительство и прокуратуру, чтобы решить вопрос с недостроенными квартирами.
«Достроить уже имеющиеся объекты. Здесь историй много — где-то достроить надо, где-то вернуть деньги, где-то просто переоформить документы, где-то коммуникации не могут подписать», — добавил Зимин.
В конце апреля врио министра строительства региона Иван Шмидт пояснял, что на проблему всех долгостроев НСО требуется 11 миллиардов рублей.
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Елена Громкова
Фото Александра Сильченко