Новосибирцы выиграли конкурс на ремонт разбитой улицы. Мэрия отказалась её чинить

Дорога ведёт к четырём дачным обществам и коттеджному посёлку

Жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска в очередной раз остались без новой дороги — в прошлом году они победили в городском голосовании по выбору дорог для ремонта, но мэрия не нашла денег, чтобы выполнить условия конкурса.







«Живу я четыре года на данной улице. Дорожного покрытия в принципе никогда не было. Но из-за большого количества строящихся домов, так как улица большая и она соединяется с другими улицами, которые в этом микрорайоне, включая четыре дачных общества, которые рядом, она приходит каждый год в негодный вид. Своими силами дачники стараются сами исправить ситуацию, но надолго этого не хватает», — рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц Елена Фазылбекова.





Чтобы исправить ситуацию, местные жители обращались в разные инстанции, администрацию района, мэрию, но ничего не менялось.





«В прошлом году было голосование на городском сайте, улица Чемпионская была включена, много народу приняло участие в организации этого голосования — из наших, кто там живёт. Мы выиграли голосование. После голосования все успокоились, все выдохнули, надеялись, что в этом году дорога будет ремонтироваться», — отмечает другой житель, Александр Блинов.





Дачники пытались ремонтировать дорогу своими силами, но это не помогало





Опрос «Выбери дорогу для ремонта – 2017» мэрия Новосибирска проводила летом и осенью прошлого года.





«В период с 10 августа по 10 сентября 2017 года на портале "Мой Новосибирск" проходил приём обращений горожан о проблемных участках дорог в Новосибирске. В течение этого времени поступило более 280 сообщений. По его итогам и был сформирован список наиболее проблемных зон, из которых вам необходимо выбрать те, что будут отремонтированы в наступающем году в числе первых.





Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта дорог на 2018 год», — отмечалось в условиях конкурса.





Во время второго этапа — с 18 сентября по 2 октября — новосибирцы голосовали за дороги, попавшие в предварительный список. По итогам в Калининском и Дзержинском районах победил участок улицы Чемпионской от домов № 2 и 3 до дома № 35 — он набрал 50,93% голосов. Результаты голосования до сих пор доступны на сайте poll.novo-sibirsk.ru.





По условиям конкурса дороги-победители должны быть отремонтированы в 2018 году





Улица Чемпионская стала одним из лидеров голосования





Но после голосования оказалось, что дорогу ремонтировать не будут.





«Нам отказали в этом году во включении в план ремонта или приведения в порядок нашей улицы. Объяснили тем, что она не является улицей первостепенной — по ней не ходит общественный транспорт, здесь нет никаких организаций муниципальных: детские сады, школы. Это очень сильно всех огорчило — провели же мини-конкурс, чтобы отремонтировать дорогу, ни к чему это не привело», — говорит Елена Фазылбекова.







В пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС прислали ответ из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. В департаменте подтвердили, что





в 2018 году улицу Чемпионскую ремонтировать не будут.





В ответе поясняется, что Чемпионская является улицей индивидуальной жилой застройки, а когда формируют планы ремонта таких улиц, в них в первую очередь включают дороги, вошедшие в наказы избирателей депутатов горсовета.





«При этом вышеуказанный адрес в эти планы не вошёл, и её ремонт будет рассмотрен после выполнения всех наказов с предварительным сроком реализации 2019 год», — сообщили в департаменте.







Кроме того, в мэрии отметили, что пока нет решений и по ремонту других дорог-лидеров голосования.







«Проект "Выбери дорогу для ремонта" — открытый общегородской интернет-опрос. Участки дорог, вошедшие в число лидеров по итогам голосования, рассматриваются профильным департаментом в числе приоритетных при составлении плана ремонта дорог на следующий год. На сегодняшний день не утверждены лимиты финансирования на ремонт дорог за счет средств городского бюджета. Решение о ремонте участков дорог, набравших наибольшее число голосов в ходе опроса, будет принято после утверждения лимитов», — объяснили в департаменте.





Предполагается, что Чемпионскую отремонтируют не раньше 2019 года



