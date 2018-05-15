Два ребёнка попали под колёса машин в разных районах Новосибирска

На место аварии выехали экипажи ДПС и медики

Днём 15 мая двое детей пострадали в ДТП в Первомайском и Калининском районах Новосибирска.







Одна из аварий произошла рядом с микрорайоном «Весенний», по адресу улица Первомайская, 236 к 1. ДТП с участием второго ребёнка — на улице Тюленина, по нему более подробной информации пока нет.



«На данный момент на Первомайской ДТП с ребёнком. Также на улице Тюленина сейчас тоже сбит ребёнок. Подробной информации пока нет. Детьми занимаются медики, ДТП занимается экипаж ГИБДД. Обстоятельства выясняются»,— рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.