Снова на Алтай: S7 возобновит авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск
Авиакомпания S7 возобновляет авиасообщение между Новосибирском и Горно-Алтайском — первый самолёт отправится в рейс 1 июня.
«По данным представителей аэропорта Горно-Алтайска, рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям, на сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов. Из Новосибирска воздушное судно будет вылетать в 12:05, прибытие в Горно-Алтайск — в 13:15. Вылет в Новосибирск в 13:55, прибытие — в 15:05», — сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Также, по сообщениям пресс-службы алтайского правительства, летать по маршруту будет самолёт Embraer 170.
На сайте S7 стоимость билета из Новосибирска в Горно-Алтайск на первое июня составляет от 3098 рублей (тариф «Эконом Базовый») до 4098 рублей («Эконом Гибкий»).
Полёты в Горно-Алтайск начались в апреле прошлого года, пассажиров перевозили на новых самолётах Embraer 170-LR. В конце января S7 отменила эти рейсы.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова