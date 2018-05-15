Разгневанные новосибирцы перекрыли воротами улицу, которая проходит сквозь их дом

Сегодня днём проезжую улицу Чаплыгина разделили воротами
Сегодня днём проезжую улицу Чаплыгина разделили воротами

Сегодня днём, 15 мая, на улице Чаплыгина в центре Новосибирска перекрыли воротами транзитный проезд по улице Чаплыгина от улицы Революции до Урицкого.


Ворота в арке дома Революции, 6 смонтировали ещё в марте, а сегодня днём их закрыли — ворота могут открыть только жильцы дома и те, кто работает поблизости.


«Сегодня мы выполнили решение общего собрания ТСЖ о закрытии ворот, которые находятся на территории, принадлежащей нашему дому», — пояснил корреспонденту член правления ТСЖ «Революции, 6» Виктор Ковырзин.


Ковырзин пояснил, что от проезжавших большегрузов постоянно разрушалась верхняя часть арки. Кроме того, перейти дорогу в районе арки пешеходам было опасно — машины ездили здесь на большой скорости, несмотря на школу и театральный институт неподалёку. Также член правления ТСЖ пожаловался на ночных гонщиков с прямоточными глушителями, которые регулярно шумели под аркой.


Член ТСЖ «Революции, 6» Виктор Ковырзин (на фото — слева) уточнил, что территория в арке принадлежит их дому, а проезд ограничен только «транзитникам» 
Член ТСЖ «Революции, 6» Виктор Ковырзин (на фото — слева) уточнил, что территория в арке принадлежит их дому, а проезд ограничен только «транзитникам» 


Жители дома подняли эту проблему ещё в начале 2017 года и предложили мэрии восстановить дорожный знак, который был тут в советское время — он разрешал движение сквозь арку только жильцам и работникам организаций в этом районе.


«Но нам из департамента [по транспорту] пришёл ответ, что установка этого знака нецелесообразна, так как движение тут невысокое. <…> Но так как арка — территория дома, то жильцы имеют право по решению общего собрания установить сюда шлагбаум и внести в базу данных номера телефонов, кто может беспрепятственно здесь проезжать», — пояснил Виктор Ковырзин.


Ранее в новосибирской ГИБДД комментировали НГС, что подобное перекрытие нарушает КоАП РФ
Ранее в новосибирской ГИБДД комментировали НГС, что подобное перекрытие нарушает КоАП РФ


По его словам, шлагбаум в арке установить было сложно, поэтому жильцы решили поставить ворота, которые открываются пультом или с телефона тех, кто внесен в специальную базу данных. В неё включены жильцы дома на Революции, 6 и работники офисов поблизости.


В будущем, добавил Ковырзин, в мэрии Новосибирска пообещали сделать ремонт и огородить пешеходную зону на выходе из арки со стороны улицы Революции.


В середине марта представители новосибирской ГИБДД заявили, что подобное перекрытие арки будет нарушать статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и пообещали изучить ситуацию со специалистами мэрии и Росреестра. 

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