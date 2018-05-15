Разгневанные новосибирцы перекрыли воротами улицу, которая проходит сквозь их дом

Сегодня днём проезжую улицу Чаплыгина разделили воротами

Сегодня днём, 15 мая, на улице Чаплыгина в центре Новосибирска перекрыли воротами транзитный проезд по улице Чаплыгина от улицы Революции до Урицкого.







Ворота в арке дома Революции, 6 смонтировали ещё в марте, а сегодня днём их закрыли — ворота могут открыть только жильцы дома и те, кто работает поблизости.





«Сегодня мы выполнили решение общего собрания ТСЖ о закрытии ворот, которые находятся на территории, принадлежащей нашему дому», — пояснил корреспонденту член правления ТСЖ «Революции, 6» Виктор Ковырзин.







Ковырзин пояснил, что от проезжавших большегрузов постоянно разрушалась верхняя часть арки. Кроме того, перейти дорогу в районе арки пешеходам было опасно — машины ездили здесь на большой скорости, несмотря на школу и театральный институт неподалёку. Также член правления ТСЖ пожаловался на ночных гонщиков с прямоточными глушителями, которые регулярно шумели под аркой.







Член ТСЖ «Революции, 6» Виктор Ковырзин (на фото — слева) уточнил, что территория в арке принадлежит их дому, а проезд ограничен только «транзитникам»





Жители дома подняли эту проблему ещё в начале 2017 года и предложили мэрии восстановить дорожный знак, который был тут в советское время — он разрешал движение сквозь арку только жильцам и работникам организаций в этом районе.







«Но нам из департамента [по транспорту] пришёл ответ, что установка этого знака нецелесообразна, так как движение тут невысокое. <…> Но так как арка — территория дома, то жильцы имеют право по решению общего собрания установить сюда шлагбаум и внести в базу данных номера телефонов, кто может беспрепятственно здесь проезжать», — пояснил Виктор Ковырзин.







Ранее в новосибирской ГИБДД комментировали НГС, что подобное перекрытие нарушает КоАП РФ





По его словам, шлагбаум в арке установить было сложно, поэтому жильцы решили поставить ворота, которые открываются пультом или с телефона тех, кто внесен в специальную базу данных. В неё включены жильцы дома на Революции, 6 и работники офисов поблизости.







В будущем, добавил Ковырзин, в мэрии Новосибирска пообещали сделать ремонт и огородить пешеходную зону на выходе из арки со стороны улицы Революции.







В середине марта представители новосибирской ГИБДД заявили, что подобное перекрытие арки будет нарушать статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и пообещали изучить ситуацию со специалистами мэрии и Росреестра.