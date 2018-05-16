Зальёт и сдует: в Новосибирск придут дожди с сильным ветром

Относительное тепло придёт только в пятницу, 18 мая
Относительное тепло придёт только в пятницу, 18 мая

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие два дня: в регионе продолжат лить дожди и дуть порывистый ветер.


«Территория юга Западной Сибири 16-го числа всё ещё будет находиться под влиянием облачной погоды с осадками. Связано это с прохождением активных северных циклонов через нашу территорию. Особенно завтра днём. Интенсивность осадков будет больше, чем в ночные часы. Ближе к вечерним часам через территорию Новосибирской области пройдёт система холодного фронта. В связи с этим ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Согласно прогнозу, сегодня, 16 мая, в городе температурный фон составит от –1 до +4 градусов ночью и от 7 до 12 градусов тепла днём. В ночь на четверг, 17 мая, в Новосибирске ожидается от –4 до +1 градуса. Днём будет теплее: температура поднимется до +11.


«18 мая в ночные часы — от –3 до +2, ну а вот днём будет сказываться влияние тёплых воздушных масс, и температура повысится до 9–14 градусов тепла. <…> Днём 18-го числа с продвижением тёплого фронта ожидаются небольшие дожди», — уточнила Анна Лапчик.


На прошлой неделе в Новосибирске продлили отопительный сезон — он должен закончиться, когда на улице установится тёплая погода.

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