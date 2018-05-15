В лесах под Новосибирском выросли первые грибы

Первые грибы начали появляться буквально на днях

В окрестностях Новосибирска появились грибы — одними из первых в лесах выросли краснокнижные вешенки.







Как рассказал корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко, собирать грибы можно практически во всех лесах Новосибирской области.





«Сейчас, кроме сморчковой шапочки, пока нет никаких грибов. Это единственный съедобный и ранний вид, его уже начали массово продавать. Начал расти примерно 10 мая. Растёт в смешанных лесах, березняках <…>. Помимо сморчковой шапочки второй гриб — это сморчок конический. Шапочка коническая. Этот гриб, наоборот, растёт в хвойных лесах», — пояснил корреспонденту НГС миколог.





По его словам, помимо сморчков в лесах можно встретить и вешенку зачехлённую, которая занесена в Красную книгу.





«Вешенка зачехлённая близка к той вешенке, которую продают в магазинах. На самом деле достаточно обычный вид, развивающийся в начале мая в лиственных лесах», — пояснил миколог.





По словам Власенко, назвать сроки появления других видов грибов пока сложно — на это влияет множество факторов. «Всё зависит от температуры и увлажнения, осадков и тепла. Предугадать нельзя, каждый год всё по-разному. <…> Всё будет зависеть от дождей, которые будут проходить в июле и августе, — именно они повлияют на появление грибов», — резюмировал учёный.





В некоторые годы сморчки появляются в Новосибирске намного раньше обычных сроков — это объясняется тёплой погодой.