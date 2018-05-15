Ремонт до конца лета: на Северном обходе начали снимать верхний слой асфальта

11 километров трассы отремонтируют до конца лета
11 километров трассы отремонтируют до конца лета

Дорожные службы начали ремонтировать Северный обход — 11 километров дороги отремонтируют до конца августа.


Сейчас на первых 8,5 километрах трассы (от рабочего посёлка Чик) снимают верхний слой — машины здесь пустили в реверсивном режиме. На оставшемся участке, который заканчивается недалеко от Криводановки, сейчас идут геодезические работы.


«С выходом дорожной техники здесь также будет введён режим реверсивного движения. До конца августа на всём протяжении первых 11 километров Северного обхода дорожники выполнят устройство выравнивающего слоя покрытия и устройство верхнего слоя из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, укрепят обочины и отремонтируют водоотводные сооружения. Будет произведена замена дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком», — рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».


В пресс-службе корреспонденту НГС уточнили, что стоимость ремонта первого участка пути — 187,7 миллиона рублей, а второго  — 49,5 миллиона.


С 23 мая также начнётся ремонт двух путепроводов Северного обхода на перекрёстке с Колыванским шоссе и рядом с посёлком Садовым. Здесь будут по очереди закрывать полосы движения. В частности, подрядчиков на ремонт этих двух развязок начали искать в конце марта, тогда начальная цена контракта была 102 миллиона.


Ремонт до конца лета: на Северном обходе начали снимать верхний слой асфальта


Прочтений: 1768
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено