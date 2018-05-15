Ремонт до конца лета: на Северном обходе начали снимать верхний слой асфальта

11 километров трассы отремонтируют до конца лета

Дорожные службы начали ремонтировать Северный обход — 11 километров дороги отремонтируют до конца августа.







Сейчас на первых 8,5 километрах трассы (от рабочего посёлка Чик) снимают верхний слой — машины здесь пустили в реверсивном режиме. На оставшемся участке, который заканчивается недалеко от Криводановки, сейчас идут геодезические работы.





«С выходом дорожной техники здесь также будет введён режим реверсивного движения. До конца августа на всём протяжении первых 11 километров Северного обхода дорожники выполнят устройство выравнивающего слоя покрытия и устройство верхнего слоя из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, укрепят обочины и отремонтируют водоотводные сооружения. Будет произведена замена дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком», — рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».





В пресс-службе корреспонденту НГС уточнили, что стоимость ремонта первого участка пути — 187,7 миллиона рублей, а второго — 49,5 миллиона.





С 23 мая также начнётся ремонт двух путепроводов Северного обхода на перекрёстке с Колыванским шоссе и рядом с посёлком Садовым. Здесь будут по очереди закрывать полосы движения. В частности, подрядчиков на ремонт этих двух развязок начали искать в конце марта, тогда начальная цена контракта была 102 миллиона.







